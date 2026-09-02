İran, ABD ordusunun ülkenin güneyindeki Sirik ilçesine bağlı Kuhestak kentinde bir düğünün yapıldığı binanın bombaladığını aktardı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, çarşamba günü erken saatlerde gerçekleşen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50'den fazla kişinin yaralandığını ifade etti.

İran devlet kanalı Press TV ise saldırıda biri çocuk olmak üzere en az 5 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

İran Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Hüseyin Kermanpur, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şehitler arasında bir çocuk da var. Elektrik ve telefon hatları kesildi" açıklamasında bulundu.

ÇOCUKLAR DEHŞET İÇİNDE

İran Kızılayı tarafından paylaşılan görüntülerde, duvarları ve pencereleri patlamış bir bina ile zemine saçılmış molozlar yer alırken, kurum ayrıca hastanede tedavi gören çocukların fotoğraflarını yayımladı.

Sirik Kaymakamı Rıza Şahidiyan, devlet yayın organı IRIB'e yaptığı açıklamada 63 kişinin yaralandığını ve mağdurların 50'sinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu bildirdi.

Düğün evinde düşen füzenin parçaları da bulundu. Parçaların üzerindeki İngilizce uyarı yazıları paylaşıldı.

Şahidiyan, tüm yaralıların yakındaki Minab kentinde bulunan bir hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının stabil olduğunu belirtti.

Yarı resmi Fars haber ajansı, patlamadan sağ kurtulan bir çocuğun ifadelerini aktardı. Saldırı alanına varmadan önce savaş uçaklarını duyduğunu söyleyen çocuk şu ifadeleri kullandı:

"Oraya vardığımızda bir patlama meydana geldi. Çok şiddetliydi. Yüzüme ve kafama tuğlalar, taşlar ve çimento çarptı, birçok kişi yaralandı. Herkes sadece sıradan sivillerdi"

ABD GECE BOYU SALDIRDI

Düğüne saldırı haberi, ABD ordusunun Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırı girişimlerinin ardından "İran askeri hedeflerine" yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasıyla eş zamanlı geldi.

ABD ordusu; İran'a ait hava savunma sahalarını, radar sistemlerini, deniz unsurlarını ve tesislerini, mayın döşeme kabiliyetlerini ve iletişim sahalarını vurduğunu açıkladı.

Bu hamle, hafta sonu yaşanan karşılıklı ateşin ardından ve İran'ın, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta ülkeye yönelik başlattığı savaşın başından bu yana ablukaya aldığı Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimin ortasında gerçekleşti.

İran askeri makamları ise Ürdün, Bahreyn ve Irak'taki ABD üslerine ve unsurlarına saldırarak misilleme yaptığını duyurdu.

Kuveyt de insansız hava araçları ve füzeleri engellediğini bildirdi. Yarı resmi Tasnim haber ajansı; Konarak, Bandar Abbas, Cask, Asaluye, Ahvaz ve Keşm Adası dahil olmak üzere diğer kıyı şehirlerinde de patlamalar meydana geldiğini kaydetti.

İRAN ULUSLARARASI TOPLUMA SESLENDİ

Saldırılar sonrası İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Bekayi, "Bu zalimlik, kendisinden önce gelen vahşet zincirinden ayrı tutulamaz" diyerek savaşın ilk gününde Minab ve Lamerd şehirlerine düzenlenen saldırılara dikkat çekti.

Minab'da ABD güçlerinin bir ilkokulu vurarak 150'den fazla kişiyi, Lamerd'de ise bir spor salonunu vurarak en az 21 kişiyi öldürdüğünü belirtti. Bekayi, "İran bu vahşi suçlara kararlılıkla yanıt verecektir.

Yine de bu tür barbarlıklar karşısında sessiz kalan veya bu tür eylemleri haklı çıkarmaya çalışan hükümetler ve uluslararası kurumlar, sessizliklerinin tarafsızlık olmadığını anlamalıdır" ifadelerini kullandı.