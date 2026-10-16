Konuya aşina çok sayıda ABD'li yetkiliye göre, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Randy George, ABD ile İran arasındaki savaş başlamadan iki ay önce, aralık ayı sonlarında kuvvetin füze savunma mühimmatında kritik bir açık bulunduğunu ve bu eksikliğin beş yıl daha süreceğini bildirdi.
Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran savaşı sürerken nisan ayında George'u görevden aldı. CBS News'e konuşan yetkililer, George'un hazırladığı risk analizinin, birliklerin ve silahların dünya genelinde nereye sevk edileceğini belirleyen ve savunma bakanı tarafından onaylanan yıllık direktif niteliğindeki Küresel Güç Yönetimi Tahsis Planı'nda (GFMAP) yer aldığını aktardı.
Stoklardaki Kritik Düşüş ve Çatışmaların Etkisi George, Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) bataryaları ile Patriot füzelerinin stoklarının 2030 yılına kadar stratejik açıdan düşük seviyede kalacağını bildirdi.
AYLAR ÖNCE SÖYLEDİ
Bu değerlendirme, Savunma Bakanlığı'nın 2027 mali yılı planı kapsamında ve yedinci ayına giren ABD-İsrail liderliğindeki İran savaşının öncesinde kaleme alındı.
Yetkililer, krizin temelinde Rusya'nın 2022'deki işgalinin ardından Ukrayna'ya aktarılan Patriot sistemleri, İsrail'i korumak için harcanan mühimmatlar ve savunma sanayii tabanının azalan kapasitesinin yer aldığını kaydetti.
Yetkililer, Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM) ve Küçük Çaplı Bombalar gibi bazı taarruz silahlarında geniş stoklar bulunmasına rağmen, THAAD bataryaları ile Patriot sistemlerinde kullanılan savunma mühimmatının düşük stratejik risk seviyesinde olduğunu dile getirdi.
ABD HÜKÜMETİ TAMAMEN REDDETTİ
Kongre Araştırma Servisi'nin 2025 tarihli raporuna göre orduda her biri 90 asker, altı fırlatıcı araç ve toplam 48 önleme füzesinden oluşan sekiz THAAD bataryası bulunuyor.
Pentagon Başsözcüsü Sean Parnell ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, "ABD'nin mühimmat sıkıntısı çektiği iddiaları asılsızdır. Sahte haber medyası bu yalanları sorumsuzca yaydığında ortaya çıkan somut sonuç açıktır: Düşmanlarımız Amerikan birliklerine saldırmak ya da bunu desteklemek konusunda cesaret buluyor." dedi.
Parnell ayrıca ABD'nin "Başkan'ın seçeceği zaman ve yerde vurmak için gereken her şeye" sahip olduğunu vurgulayarak, "Birden fazla muharip komutanlık genelinde, halkımızı ve çıkarlarımızı korumak adına derin ve hazır bir cephaneliği muhafaza ederken başarılı operasyonlar icra ettik." değerlendirmesini yaptı.