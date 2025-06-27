İnsanlık, teknolojiyi geliştirmek adına zaman zaman akıl almaz yatırımlar yapıyor. Son açıklanan liste, bugüne dek geliştirilen en pahalı makineleri gözler önüne serdi. Listeye bakıldığında savaş uçaklarından uzay teleskoplarına, çarpıştırıcılardan keşif uydularına kadar birçok alanda milyarlarca dolarlık projelerin hayata geçirildiği görülüyor. En dikkat çekici detay ise, uzun süredir "dünyanın en pahalı uçağı" olarak bilinen B-2 bombardıman uçağının bu listenin sadece yedinci sırasında yer alması.

B-2 SAVAŞ UÇAĞI YENİDEN GÜNDEMDE

Yakın dönemde patlak veren İran-İsrail gerilimi, askeri teknolojilerin maliyetini ve stratejik değerini bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle ABD'nin İran hedeflerini vururken kullandığı B-2 Spirit bombardıman uçağı, sahip olduğu görünmezlik teknolojisi ve yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetiyle dikkat çekti. Ancak bu yüksek teknolojili uçağın bile listenin zirvesinde olmadığı görülüyor.

SÜPER PAHALI TEKNOLOJİLER LİSTESİ AÇIKLANDI

Dünyanın dört bir yanından devletler ve özel kuruluşlar tarafından geliştirilen ve trilyonluk bütçeleri zorlayan bazı projeler şöyle sıralanıyor:

9) Airbus A380 – Fransa

Maliyeti: 600 milyon dolar

Dünyanın en büyük yolcu uçağı olarak bilinen Airbus A380, sivil havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşı.

8) Mars Keşif Aracı – ABD

Maliyeti: 2.7 milyar dolar

Kızıl Gezegen'e gönderilen bu robotik araç, uzay araştırmalarında insanlığın en büyük adımlarından biri olarak görülüyor.

7) B-2 Spirit Bombardıman Uçağı – ABD

Maliyeti: 4.2 milyar dolar

Hayalet uçak olarak bilinen bu teknoloji harikası, stratejik operasyonların vazgeçilmezi.

6) USS Zumwalt Savaş Gemisi – ABD

Maliyeti: 8 milyar dolar

Geleceğin savaş konseptine göre inşa edilen bu destroyer, radar izini minimuma indirme özelliğiyle dikkat çekiyor.

5) Hadron Çarpıştırıcısı – İsviçre

Maliyeti: 9 milyar dolar

CERN tarafından inşa edilen bu dev deney düzeneği, evrenin sırlarını çözmeyi hedefliyor.

4) James Webb Uzay Teleskobu – ABD

Maliyeti: 9.7 milyar dolar

Hubble’ın halefi olarak tanımlanan James Webb, evrenin ilk anlarını gözlemlemek için tasarlandı.

3) Starlink Uyduları – ABD

Tahmini Maliyet: 10 milyar doların üzerinde

Dünya genelinde internet erişimini artırmak amacıyla SpaceX tarafından fırlatılan binlerce uydu, küresel iletişimde devrim yaratmayı hedefliyor.

2) Gerald R. Ford Sınıfı Uçak Gemisi – ABD

Maliyeti: 13 milyar dolar

Amerikan donanmasının yeni nesil gözbebeği olan bu uçak gemisi, ileri düzey savunma sistemleriyle donatıldı.

1) Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) – ABD ve Ortakları

Maliyeti: 150 milyar dolara kadar çıkıyor (tek başına ABD'nin payı yaklaşık 13 milyar dolar)

Dünyanın en pahalı yapısı olan ISS, insanlık tarihinde uzayda sürdürülebilir yaşamın kurulduğu ilk merkez olarak kayıtlara geçti.

TEKNOLOJİDE SINIRLARI ZORLAMAK UCUZ DEĞİL

Bu liste, teknolojinin geldiği noktayı gözler önüne serdiği kadar, insanlığın ne kadar büyük riskler ve maliyetler üstlendiğini de ortaya koyuyor. Bilimsel ilerleme, askeri güç ya da küresel iletişim gibi hedefler doğrultusunda geliştirilen bu yapılar, sadece mühendislik değil aynı zamanda ekonomik birer dev olarak öne çıkıyor.