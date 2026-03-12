ABD Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, dünyanın en büyük uçak gemilerinden biri olan USS Gerald R. Ford’da çıkan yangının gemi içi bir kazadan kaynaklandığı belirtildi.

Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı ve geminin operasyonel faaliyetlerinde ciddi bir aksama yaşanmadığı ifade edildi.

İKİ DENİZCİ YARALANDI

Yangın sırasında dumandan etkilenen veya hafif yaralanan iki denizciye gemide bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

USS Gerald R. Ford (CVN-78), yaklaşık 13 milyar dolarlık maliyetiyle dünyanın en pahalı ve en gelişmiş savaş gemilerinden biri olarak biliniyor.

333 metre uzunluğundaki gemi, 75’ten fazla hava aracını taşıyabiliyor. Gemide geleneksel buharlı fırlatma sistemleri yerine Elektromanyetik Uçak Fırlatma Sistemi (EMALS) kullanılıyor. Nükleer reaktörlerle çalışan uçak gemisi, yakıt ikmali yapmadan yaklaşık 20 yıl görev yapabilme kapasitesine sahip.