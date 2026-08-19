ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillerdeki geri alım miktarını en az iki katına çıkaracağını duyurmasının ardından, ABD'nin en uzun vadeli hükümet tahvillerinde sert bir ralli yaşandı.

Kararla birlikte 30 yıl vadeli tahvil getirileri 9 baz puana varan düşüşle yüzde 5,19 seviyesine gerilerken, bu adım küresel çapta yoğun satış baskısı altında olan tahvil piyasalarına nefes aldırdı.

ALTIN UÇUŞA GEÇTİ

Ons altın bu hamleyle birlikte 4.465 dolara çıkarken gram altında da yükselişler görüldü.

Gram altın ise 6.881 liraya kadar yükseldi.

Bu seviyeler gram altın için son 3 ayın en yüksek seviyesi olurken ons altın içinse 5 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye oldu.

Hazine Bakanlığı'nın açıklaması öncesinde, küresel uzun vadeli tahviller yoğun bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalmış ve ABD'nin 30 yıllık tahvil getirileri bu hafta 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyelere tırmanmıştı.

Ancak bakanlığın geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artıracağını açıklamasıyla birlikte uzun vadeli tahvillere güçlü bir alım talebi geldi. 30 yıllık gösterge tahvilin getirisi 9 baz puan kadar gerileyerek yüzde 5,19 seviyesine düştü.

Piyasa aktörlerinin ve tüccarların aynı zamanda 20 yıl vadeli yeni tahviller için düzenlenecek 16 milyar dolarlık ihaleye hazırlandığı bir dönemde gelen bu sürpriz hamle, borçlanma piyasalarında kısa vadeli bir rahatlama sağladı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, geri alım operasyonu büyüklüklerindeki bu artışın piyasa likiditesini destekleme amacı taşıdığı vurgulandı. Bakanlık açıklamasında, piyasa katılımcılarının uzun vadeli nominal ihraçlara yönelik güçlü ve istikrarlı bir ilgisinin bulunduğuna dikkat çekildi.

Uzun vadeli geri alım operasyonlarında bakanlığın rutin olarak yüksek kaliteli ve büyük hacimli teklifler aldığı hatırlatılarak, bu hamlenin uzun vadeli segmentlerde daha güçlü bir likidite desteği sağlama arzusunu yansıttığı ifade edildi.