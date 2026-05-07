İsrail basını, ABD’nin İran ile yürüttüğü diplomatik temaslar kapsamında gündeme gelen mutabakat zaptının yürürlüğe girmesi halinde bunun “İsrail için felaket” anlamına geleceğini öne sürdü. Yedioth Ahronot gazetesinin, konu hakkında bilgi sahibi bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin Washington’un Tahran’a sunduğu öneriden ciddi rahatsızlık duyduğu aktarıldı. Haberde, söz konusu taslağın İran’ın balistik füze programını tamamen ortadan kaldırmadığı ve Tahran üzerindeki ekonomik yaptırımların hafifletilmesini içerdiği iddia edildi.

'REJİM İÇİN CAN SİMİDİ'

Gazeteye konuşan İsrailli yetkili, ABD ile İran arasında müzakere edildiği belirtilen anlaşma taslağının, İsrail’in savaş hedeflerini karşılamadığını savundu. Yetkili, ABD’nin sunduğu mutabakat zaptının “İsrail için felaket” olduğunu belirterek, “Bu yalnızca Ayetullahların yönetimini kalıcı hale getiren kötü bir anlaşma. Her geçen gün çöküşe yaklaşan rejim için can simidi” ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI BASKI OLUŞUR' KORKUSU

Haberde ayrıca, ABD ile İran arasında savaşı tamamen sona erdirecek kapsamlı bir mutabakata varılması durumunda, İsrail’in Lübnan’daki saldırıları sonlandırması ve işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmesi yönünde uluslararası baskıyla karşı karşıya kalabileceği değerlendirmesine yer verildi.

'İÇERİDEN ÇÖKMEKTE'

Tel Aviv yönetiminin İran’a yönelik saldırıların yeniden başlamasını istediği belirtilen haberde, İsrail tarafının İran yönetiminin “içeriden çökmekte” olduğuna inandığı aktarıldı.

'ANLAŞMAYA YAKINLAR'

Öte yandan haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran asla nükleer silaha sahip olmayacak” açıklamasına rağmen, müzakere edilen anlaşmanın İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yalnızca 15 yıllığına sınırlandırmasının İsrail’de hayal kırıklığı yarattığı ifade edildi.

İran Meclis Başkanı ve ABD ile yürütülen görüşmelerde heyet başkanlığı yapan Muhammed Bakır Kalibaf ise dün yaptığı açıklamada, ABD basınında yer alan “Tahran ile Washington’un anlaşmaya yakın olduğu” yönündeki iddiaları alaycı bir dille reddetmişti.

İSRAİL TAMAMEN SONA ERDİRİLMESİNİ İSTİYOR

ABD yönetiminin, İran ile savaşı sonlandırmak ve kapsamlı nükleer müzakerelerin önünü açmak amacıyla Tahran yönetimiyle tek sayfalık bir mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğu öne sürülüyor.

İsrail ise İran’ın nükleer programı ve balistik füze kapasitesinin tamamen sona erdirilmesi gerektiğini savunurken, Tahran’ın bölgedeki vekil güçlere verdiği desteğin de kesilmesini talep ediyor.