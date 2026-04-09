ABD Hava Kuvvetleri'nin gelecekteki hava savaş konseptini şekillendirmesi beklenen İş Birlikçi Savaş Uçağı (CCA) programında beklenmedik bir kaza yaşandı. İnsanlı savaş uçaklarına havada eşlik etmek üzere "sadık kanat arkadaşı" olarak tasarlanan YFQ-42A prototipi, Kaliforniya’da gerçekleştirilen test uçuşu sırasında düştü.

Kazanın ardından üretici firma General Atomics, geliştirme programı kapsamındaki tüm uçuş testlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

KALKIŞTAN HEMEN SONRA KIRIM YAŞANDI

Olay, 6 Nisan 2026 tarihinde yerel saatle 13.00 sularında, General Atomics’in özel uçuş test merkezi olarak kullandığı Gray Butte Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Şirket yetkilileri, uçağın kalkıştan hemen sonra henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğünü, ancak güvenlik sistemleri ile acil durum prosedürlerinin planlandığı şekilde devreye girdiğini bildirdi.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı kazada, prototip platformda ağır hasar oluştuğu tahmin ediliyor.

PROGRAMI ASKIYA ALINDI

Şirket içerisinde "Dark Merlin" kod adıyla anılan ve bugüne kadar en az üç adet üretildiği bilinen YFQ-42A platformunun uçuşları, kaza nedeninin tespiti için tamamen askıya alındı.

General Atomics, kapsamlı bir veri analizi ve inceleme süreci başlatıldığını, uçuşların ancak güvenliğin tam olarak sağlanmasının ardından yeniden başlayacağını duyurdu. ABD Hava Kuvvetleri'nin en stratejik projelerinden biri olan CCA programındaki bu kaza, insansız teknolojilerin operasyonel güvenilirliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.