Petrol fiyatları, ABD’nin hafta sonu İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı, arz endişelerini artırarak haftanın ilk işlem gününde 2025 Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD’nin İran’ın üç ana nükleer tesisine yönelik saldırısı doların güçlenmesini sağladı, petrol fiyatları ise Tahran’ın Orta Doğu enerji altyapısına veya Hürmüz Boğazı’ndaki gemi taşımacılığına saldırabileceği endişeleriyle sert yükseldi. Bu gelişme, haftanın ilk işlem gününde, dolar ve altın gibi güvenli limanlara yönelimi tetiklerken, Tahran’ın Orta Doğu’daki enerji altyapısına saldırabileceği veya Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığını tehdit edebileceği endişeleriyle petrol fiyatlarında sert artışa neden oldu.

PETROL'DE 110 DOLAR TAHMİNİ

Brent yüzde 2,49 artış göstererek 78,93 dolara çıktı. ABD ham petrolü ise yüzde 2,56 değer kazanarak 75,73 doları gördü.

Haftanın son işlem gününü 75,47 ile 77,47 aralığında geçiren brent petrol günü 77,13 dolardan tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise 80,34 dolara yükseldikten sonra 07.39'da 78,75 dolarda bulunuyor.

ABD'li dev yatırım bankası petrol tahminlerini güncelledi. Goldman Sachs, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde brent petrolün 95 dolar olmasını beklerken kısa süreliğine petrolün 110 doları göreceğini belirtti. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın olası kapanması durumunda kısa süreliğine petrolün 110 dolara çıktıktan sonra 2025'in dördüncü çeyreğinde Brent petrolün 95 dolarda sabitleneceğini öngördü.

Fiyatlardaki yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonunda İran’ın ana nükleer tesislerini “yok ettiğini” açıkladıktan sonra geldi. Trump, İsrail’in saldırısına katılarak Orta Doğu’daki çatışmayı tırmandırdı ve Tahran da kendini savunma sözü verdi.

İran, OPEC’in üçüncü en büyük ham petrol üreticilerinden biri. Piyasa katılımcıları, İran’ın misillemesinin Hürmüz Boğazı’nın kapatılması da dahil olabileceği korkusuyla petrol fiyatlarında daha fazla artış öngörüyor.

ALTIN YÖNÜNÜ AŞAĞI ÇEVİRDİ

Altın, hafta sonu Orta Doğu'nun daha da gerilmesiyle beraber yönünü aşağı çevirdi. ABD'nin gerilime ortak olarak yaptığı hamlenin ardından, İran'ın vereceği yanıtı beklerken önceki yükselişini tersine çevirdi ve hafifçe değer kaybetti.

Bu çatışma, sene başından beri altının yaklaşık yüzde 30 oranında yükseldiği ralliyi daha da tetikledi. Genişleyen bir çatışma ihtimali güvenli liman varlıklarını desteklerken, enerji fiyatlarının kalıcı olarak artması enflasyonu tetikleyebilir ve bu da faiz indirimlerini daha az olası hale getirerek faiz getirisi olmayan altın için olumsuz bir durum meydana getirebilir.

Haftanın son işlem gününü 3 bin 341 dolar ile 3 bin 375 dolar aralığında tamamlayan ons altın günü 3 bin 368 dolardan tamamladı. Yeni günde aynı saat diliminde 07.39'da 3 bin 358 dolarda bulunuyor.



GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurunda görülen yukarı yönlü seyir ve ons altındaki geri çekilmenin etkisiyle karışık seyir sergiliyor. Haftanın son işlem gününü 4 bin 251 ile 4 bin 339 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 293 liradan tamamladı. Yeni günde aynı saat diliminde 4 bin 281 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 4 bin 349 lirada bulunurken, resmi rakamlarda 4 bin 281 lirada bulunuyor. aradaki fark 68 lira. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

DOLARDA SON DURUM

Orta Doğu'da yaşanan gerilim yurt içi piyasaları etkiliyor. Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününü 37,49 ile 39,68 aralığında geçirdikten sonra günü 39,60 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde aynı saat diliminde 07.39'da 39,70 lirada bulunuyor.

EURO/TL'DE SON DURUM

Euro/TL yeni güne sabah seansına yatay seyirde başladı. Orta Doğu'da yaşanan gerilim döviz kurlarını doğrudan etkiliyor. Haftanın son işlem gününü 45,53 ile 45,81 aralığında geçiren Euro/TL günü 45,66 seviyesinde tamamladı. yeni günde ise sabah seansında 07.39'da 45,67 seviyesinde bulunuyor.

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