ABD F-15E uçağının geçtiğimiz Cuma günü İran üzerinde düşürülmesi üzerine, ABD'ye ait HC-130J "Combat King II" ve C-130 tipi nakliye uçakları, kayıp pilotları kurtarmak için İran semalarında alçak irtifada uçarken görüntülendi.
İRAN: ABD'YE AİT BİR UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ
İran Devrim Muhafızları, İsfahan’ın güneyinde yürütülen arama-kurtarma operasyonuna katılan ABD’ye ait bir uçağın düşürüldüğünü duyurdu. Fars haber ajansı, olay yerinden olduğu belirtilen görüntüler paylaşırken, operasyonu “ABD’nin kayıplarını örtme girişimi” olarak nitelendirdi.
NEW YORK TIMES: ABD KENDİ UÇAKLARINI İMHA ETTİ
ABD medyasından New York Times ise, F-15 subayını kurtarmak için düzenlenen operasyon sırasında 2 adet ABD C-130 uçağının kuma saplandığını, İran tarafından ele geçirilmesini önlemek amacıyla bizzat ABD kuvvetlerinin imha ettiğini yazdı.
TRUMP: ALBAYI YARALI KURTARDIK
ABD Başkanı Donald Trump, bu sabah yaptığı açıklamada, kayıp olan ve yüksek rütbeli bir albay olduğu belirtilen mürettebat üyesinin düzenlenen "cesur" bir operasyonla başarıyla kurtarıldığını ve güvenli bölgeye getirildiğini duyurdu.
Trump, konuyla ilgili Truth hesabından şu açıklamayı yaptı:
"ONU YAKALADIK! Sevgili Amerikalılar, son birkaç saat içinde, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, inanılmaz mürettebat üyelerimizden biri olan ve aynı zamanda son derece saygın bir Albay olan bir subay için ABD tarihindeki en cesur Arama ve Kurtarma Operasyonlarından birini gerçekleştirdi ve size bildirmekten mutluluk duyduğum şey, kendisinin artık GÜVENDE ve SAĞLAM olduğudur! Bu cesur Savaşçı, İran'ın tehlikeli dağlarında düşman hatlarının gerisindeydi ve saatler geçtikçe daha da yaklaşan düşmanlarımız tarafından avlanıyordu, ancak asla gerçekten yalnız değildi çünkü Başkomutanı, Savaş Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve diğer Savaşçılar, konumunu 24 saat boyunca izliyor ve kurtarılması için titizlikle planlama yapıyorlardı. Benim talimatımla, ABD Ordusu, onu kurtarmak için dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçak gönderdi. Yaralandı, ancak iyi olacak. Bu mucizevi Arama ve Kurtarma Operasyonu, dün başka bir cesur pilotun başarılı bir şekilde kurtarılmasına ek olarak gerçekleşti; ancak ikinci kurtarma operasyonumuzu tehlikeye atmamak için bunu doğrulamadık. Bu, askeri hafızada ilk kez iki ABD pilotunun düşman topraklarının derinliklerinde ayrı ayrı kurtarılmasıdır. ASLA BİR AMERİKALI SAVAŞÇIYI GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ! Bu iki operasyonu da tek bir Amerikalı ölmeden veya yaralanmadan gerçekleştirebilmemiz, İran semalarında ezici bir hava üstünlüğü ve hakimiyeti elde ettiğimizi bir kez daha kanıtlıyor. Bu, tüm Amerikalıların, Cumhuriyetçilerin, Demokratların ve diğer herkesin gurur duyması ve etrafında birleşmesi gereken bir an. Gerçekten de dünyanın tarihindeki en iyi, en profesyonel ve en ölümcül orduya sahibiz. TANRI AMERİKA'YI KORU, TANRI ASKERLERİMİZİ KORU VE HERKESE MUTLU PASKALYA!"