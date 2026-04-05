ABD F-15E uçağının geçtiğimiz Cuma günü İran üzerinde düşürülmesi üzerine, ABD'ye ait HC-130J "Combat King II" ve C-130 tipi nakliye uçakları, kayıp pilotları kurtarmak için İran semalarında alçak irtifada uçarken görüntülendi.

İRAN: ABD'YE AİT BİR UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ

İran Devrim Muhafızları, İsfahan’ın güneyinde yürütülen arama-kurtarma operasyonuna katılan ABD’ye ait bir uçağın düşürüldüğünü duyurdu. Fars haber ajansı, olay yerinden olduğu belirtilen görüntüler paylaşırken, operasyonu “ABD’nin kayıplarını örtme girişimi” olarak nitelendirdi.

NEW YORK TIMES: ABD KENDİ UÇAKLARINI İMHA ETTİ

ABD medyasından New York Times ise, F-15 subayını kurtarmak için düzenlenen operasyon sırasında 2 adet ABD C-130 uçağının kuma saplandığını, İran tarafından ele geçirilmesini önlemek amacıyla bizzat ABD kuvvetlerinin imha ettiğini yazdı.

TRUMP: ALBAYI YARALI KURTARDIK

ABD Başkanı Donald Trump, bu sabah yaptığı açıklamada, kayıp olan ve yüksek rütbeli bir albay olduğu belirtilen mürettebat üyesinin düzenlenen "cesur" bir operasyonla başarıyla kurtarıldığını ve güvenli bölgeye getirildiğini duyurdu.

Trump, konuyla ilgili Truth hesabından şu açıklamayı yaptı: