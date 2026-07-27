The Wall Street Journal ve Axios'un haberlerine göre ABD ordusu, Cuma günü İran'a karşı iki haftaya kadar sürebilecek yoğun bir hava saldırısı başlatmak için ABD Başkanı Trump'tan emir bekliyordu.

Ancak operasyon, yaklaşık 7 aydır aralıklarla devam eden savaşın tükettiği mühimmatlar ve bombardımanın artıksız ABD savaş hedeflerini yerine getirmemesi sebebiyle iptal edildi.

Haberlere göre ABD, İran'a karşı binlerce bomba attıktan sonra gerçek rakibi olan Çin'e karşı gösterecek cephaneliğini tüketti.

İran'ın da çok daha gelişmiş, hava savunma sistemlerini aşan füzelerle savaş devam etmesi Patriot gibi sistemlerin cephanelerini tüketti.

ABD ordusu yetkilileri, Trump'ı büyük bir opesyona kalkışması halinde askerlerini koruyamayacağı konusunda uyardı.

Hal böyle olunca diplomasiye olan inancını kaybettiğini söyleyen Trump, "diplomasiye zaman vermek için saldırıları iptal etti.

Savaşı başlatan ABD'nin, İran'a atacak füzesi kalmadı. Gelgelelim ABD Başkanı her şeye rağmen son cephanelerini İran'a fırlatmaya hazır.

FÜZE STOKLARI DİBİ GÖRÜYOR

Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Patriot ve THAAD hava savunma mühimmatı stoklarındaki azalma konusunda Beyaz Saray'ı bilgilendirdi.

Caine, düşük mühimmat seviyelerinin askeri operasyonların yeniden başlamasını engellemeyeceğini ancak ABD askerlerinin ölüm riskini artıracağını vurguladı.

Savaşı icra eden CENTCOM'un komutanı Bradford Cooper ise İran'a yapılacak yeni hava saldırılarının amacına ulaşmayacağını belirtti.

İran'da "bombalanabilecek tüm noktaları bombaladıklarını" belirten Cooper, yeni saldırılarının gücünü kaybedeğini ifade etti.

Başkan Trump ise mühimmat sıkıntısı iddialarını reddederek "ellerinde ihtiyaç duyulandan çok daha fazla mühimmat bulunduğunu" belirtti.

Hükümet dışı analistler ise savaşın başından bu yana en az 1.500 Patriot füzesinin harcandığını ve ABD stoklarında binden az füze kaldığını tahmin ediyor.

DİPLOMASİYE İKİNCİ ŞANS

Askeri seçeneğin askıya alınmasının ardından bölgede diplomasiye yeniden şans verildi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Umman ve İran arısında müzakereler hız kazandı.

Cuma günü Tahran'ı ziyaret eden Ummanlı diplomatların yanı sıra Katar da diplomasiyi canlandırmak için görüşmeler düzenlemeye başladı.

Başkan Trump da İran ile temas kurulduğunu ve "bir anlaşmaya çok yakın olduklarını" ifade etti.

YOLCU NETANYAHU'NUN ÇANTASINDA SAVAŞ VAR

Bu gelişmelerin ortasında, Trump'ın talebi üzerine Haziran ayından bu yana İran'a yönelik saldırı gerçekleştirmeyen İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Salı günü Washington'da Trump ile bir araya gelerek İran'daki durumu görüşmesi bekleniyor.

Bu görüşmede İran'a karşı yapılacak olası saldırılar, savaşın büyümesi ve İsrail'in Suriye, Lübnan ve Gazze'den çekilmesi konuşulacak.

Endişe edilen ise, ABD'yi İran ile savaşa ikna ettiği öne sürülen İsrail'in, ABD'yi İran'a karşı bir kara harekatına ikna etmesi.

ABD'nin bombalama operasyonlarının etkisiz kalması, cephanelerin azalması ve ABD'nin İran'daki hedeflerine ulaşamamış olması, uzmanlara göre bu ihtimali artırıyor.

Netanyahu bugün ABD'ye gelmek üzere yola çıkacak. Görüşmenin yarın, Senatör Lindsay Graham'ın cenazesinden sonra gerçekleşmesi bekleniyor.