28 Şubat 2026'da ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Konu hakkında bilgi sahibi ABD'li yetkililer, ordunun Trump'ın talimat vermesi halinde muharebe operasyonlarını yeniden başlatmaya yönelik hazırlık yaptığını belirtti.

SALDIRI PLANINDA ENERJİ ALTYAPISI VE NÜKLEER TESİSLER VAR

İddiaya göre yeni saldırı seçenekleri, ABD'deki ara seçimlerden önce veya hemen sonra operasyonlara dönülmesi ihtimalini de kapsıyor.

CNN'e konuşan kaynaklardan biri, Trump'ın orduya İran'a yönelik ek saldırı paketleri hazırlanması talimatını verdiğini söyledi. Söz konusu planlarda çok sayıda enerji altyapısı hedefinin yanı sıra MOAB kullanımının da değerlendirildiği öne sürüldü.

Bir başka kaynak ise İran'ın nükleer tesisleri arasında gösterilen Kazma Dağı'nın da askeri planlarda yer aldığını ve burada MOAB kullanılmasının açıkça öngörüldüğünü iddia etti.

'TÜM BOMBALARIN ANASI' OLARAK BİLİNEN MOAB GÜNDEMDE

Yeni saldırı planlarında adı geçen MOAB, yüksek tahrip gücüyle bilinen büyük bir mühimmat. İran'a yönelik olası bir operasyonda bu silahın kullanılmasının değerlendirilmesi, saldırıların kapsamına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ancak kaynakların aktardığı bilgiler, MOAB'ın kullanılmasına yönelik kesin bir karar alındığını değil, bu seçeneğin askeri planlarda yer aldığını gösteriyor.

KAZMA DAĞI'NDAKİ NÜKLEER TESİS NEDEN ÖNEMLİ?

İran'daki Kazma Dağı (Pickaxe Mountain), yer altında bulunduğu tahmin edilen nükleer tesisle ilgili iddialar nedeniyle gündemde. İsrail'in, İran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bir bölümünü ve gelişmiş uranyum zenginleştirme santrifüjlerini bu bölgede sakladığına inandığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump da söz konusu bölgeye yönelik saldırı ihtimalini daha önce gündeme getirmişti.

TRUMP'TAN 'ÇOK YAKINDA VURACAĞIZ' MESAJI

Trump, salı günü yaptığı açıklamada, “Büyük ihtimalle çok yakında o bölgeyi vuracağız. Üstelik buna karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran yönetimi de nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırıya karşı uyarıda bulundu. İran devlet medyasının çarşamba günü erken saatlerde aktardığı açıklamada, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef almasının bölgedeki savaşın kapsamını genişletmek anlamına geleceği belirtildi.

EN SON 2017’DE KULLANILDI

MOAB'ın bilinen son muharebe kullanımı, 13 Nisan 2017'de Afganistan'da gerçekleşti. ABD, söz konusu tarihte yüksek tahrip gücüne sahip bombayı, IŞİD'in kullandığı tünel ve mağara kompleksini hedef almak için kullandı.