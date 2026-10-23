ABD merkezli haber platformu Drop Site News, Washington ve Tel Aviv'in İran'a yakın zamanda saldırma ihtimaline ilişkin gelişmeleri gündeme taşıdı. Habere ilişkin platforma yazılı açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce dile getirdiği tutumu yineledi. ‘ARA SEÇİMLERDEN ÖNCE SALDIRMAYACAK’ Kelly, "ABD, ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran’a saldırmayacaktır" ifadesini kullandı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı, İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği konusunda ise değerlendirme yapmadı. 'İRAN'A HİÇBİR ŞEKİLDE SALDIRMAYACAĞIZ' ABD Başkanı Trump da önceki hafta yaptığı açıklamada, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ara seçimlerden önce İran'a hiçbir şekilde saldırmayacaklarını belirtmişti.

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