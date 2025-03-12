25 Şubat'ta Rusya, Ukrayna birliklerinin ana ikmal yollarından birini hedef alarak bir dizi hassas drone saldırısı düzenledi. Kursk Oblastı'ndaki Sudzha kasabasına giden ana yolda onlarca Ukrayna aracı imha edildi. Bu bölge, Ukrayna ordusunun 10 bin askerden oluşan kuvvetleriyle kontrol ettiği, ancak giderek daralan bir çıkıntının merkeziydi.

İki hafta içinde Ukrayna birliklerinin büyük bölümünün bölgeden çekildiği ve Ukrayna sınırına geri konuşlandığı öğrenildi. Aralarında en ağır zırhlı birliklerin de bulunduğu Ukrayna güçleri, bölgede sıkışıp kalmamak için geri çekildi.

Rus güçleri ise, Ukrayna'nın ele geçirdiği Sudhza kentinde bölgeyi işgal eden Ukrayna güçlerinin fotoğraf çekildiği yerde kameralara poz verdi.

Bir New York Times'a konuşan bir Ukraynalı kaynak, "Arkadaşlarım Kursk'tan çıkmayı başardı ve kuşatmadan kurtuldu. Bunun böyle olmasına üzülüyorum ama durum bu," dedi.

'PAZARLIK KOZUNU' TERK ETTİLER

Ağustos ayında Kursk’a giren Ukrayna kuvvetleri hızla yüzlerce kilometrekareyi ele geçirdi. Ancak Ukrayna'nın işgal ettiği bölgenin batısındaki Snahist Nehri’ni geçerek savunulabilir bir alan oluşturmayı başaramadılar.

Kuzeyde Pogrebki köyü çevresindeki Rus karşı saldırıları ilerlemeyi zorlaştırırken, doğuda taarruzlar düzenleyen Ukrayna ordusu 12 bin Kuzey Koreli askerin konuşlandığı hatta savaş verdi.

Rus kuvvetleri geçen yılın sonlarında üçe bir üstünlük sağladı. Ukrayna birlikleri mayınlar, insansız hava araçları ve topçu birlikleriyle mekanize Rus saldırılarını durdurmayı başardı.

Şubat ortasında Rusya’nın 155. Deniz Piyade Tugayı, Sovyet bayrakları taşıyan zırhlı araçlarla ilerlemeye çalıştı. Ancak konvoy, Ukrayna 47. Mekanize Tugayı tarafından önceden belirlenen bir pusu bölgesine çekildi. Ukrayna, bölgede Rus askerlerine ağır kayıplar yaşattı, ancak Kuzey Kore tarafından desteklenen Rus ordusu, ilerlemeye devam etti.

O dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kursk çıkıntısını ileride bir ateşkes anlaşmasının parçası olarak Rusya'ya karşı pazarlık kozu olarak kullanmayı umuyordu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ukrayna topraklarını Rusya ile takas edeceğiz," diye konuşmuştu. Zelenski, bu stratejinin gelecekte bir barış anlaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyordu. Ancak Washington’daki gelişmeler Ukrayna’nın hesaplarını değiştirdi.

ASIL DARBEYİ RUSYA DEĞİL, ABD VURDU

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance, 28 Şubat’ta Zelenski’yi Oval Ofis’te sert bir dille eleştirdi. Bu görüşmenin ardından Trump, Ukrayna'ya yönelik tüm Amerikan yardımını durdurdu ve iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımını askıya aldı.

Aynı günlerde, Rusya’nın ileri seviye İHA teknolojileri geliştiren Rubicon Merkezi, Kursk’a sevk edildi. Bu ekip, Ukrayna’nın elektronik sinyal bozucularını aşarak hedefleri vurmaya başladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski, dün yaptığı açıklamada, "Kursk bölgesindeki birliklerimiz için kuşatma tehdidi bulunmamaktadır," dedi.

Ancak Sırski, Ukrayna güçlerinin Kursk’ta kalacağını garanti etmedi. "Birlikler avantajlı savunma hatlarına manevra yapıyor," ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Ukrayna birliklerinin Kursk’tan çekildiğini ve Zelenski’nin pazarlık unsuru olarak değerlendirdiği bölgenin büyük ölçüde terk edildiğini gösteriyor.