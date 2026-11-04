Başlangıçta partilerin resmi tercihi olarak değil, Amerikan basınında yer alan hicivli karikatürler aracılığıyla doğan bu iki hayvan, zamanla partilerin bizzat benimsediği ve ülkenin siyasi kimliğini şekillendiren en güçlü sembollere dönüştü.

Demokrat Parti’nin eşek sembolü, ilk olarak 1828 yılındaki başkanlık yarışında bir hakaret unsuru olarak ortaya çıktı. Dönemin başkan adayı Andrew Jackson’ın rakipleri, onun taviz vermeyen inatçı tutumuyla alay etmek amacıyla kendisine "eşek" yakıştırmasında bulundu.

Ancak Jackson bu saldırıyı bir hakaret olarak görmek yerine sahiplenerek seçim kampanyasının merkezine oturttu ve eşeği pes etmeyen irade, azim ve kararlılığın simgesi olarak sundu.

'ASLANI TEKMELEYEN EŞEK'

Bu figürlerin Amerikan siyasi kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmesini sağlayan asıl isim ise Alman asıllı ünlü karikatürist Thomas Nast oldu. Nast, 1870 yılında Harper’s Weekly dergisinde yayımladığı bir çizimde dönemin Demokrat basınını bir aslanı tekmeleyen canlı bir eşek olarak resmetti.

UÇURUM KENARINDA

Dört yıl sonra, 1874'te çizdiği "Üçüncü Dönem Paniği" başlıklı karikatürde ise Cumhuriyetçi Parti’yi uçurumun kenarında sendeyen, tedirgin ve devasa bir fil olarak tasvir etti. Böylece güç, heybet ve büyüklüğü simgelerken aynı zamanda kontrolsüz bir panik potansiyelini anlatan fil figürü de Cumhuriyetçilerin üzerine yapıştı.

Her iki parti tarafından da en başta resmi bir amblem olarak tasarlanmayan bu hayvanlar, zaman içerisinde basının ve halkın benimsemesiyle kurumsal kimliklerin vazgeçilmez birer parçası oldu. Bugün ABD seçimlerinde Demokratların direnç ve kararlılıkla anılan eşeği ile Cumhuriyetçilerin güç ve nüfuzu temsil eden fili, aradan geçen 150 yılı aşkın süreye rağmen Amerikan siyasetinin kaderini belirleyen en köklü görsel miras olmayı sürdürüyor.