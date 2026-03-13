Eski Pentagon danışmanı ve astrofizikçi Eric Davis’in 1947 yılında New Mexico’da gerçekleşen Roswell hadisesine ilişkin yaptığı son açıklamalar, UFO tartışmalarını küresel ölçekte yeniden hareketlendirdi.

Amerikan Alchemy Podcast’ine konuk olan Davis, yıllardır "hava balonu" olduğu iddia edilen kazanın aslında "yüzde 100 gerçek" bir olay olduğunu ve düşen nesnenin kesinlikle insan yapımı olmadığını öne sürdü.

"İNSAN ÜRETİMİ OLMAYAN ARAÇ"

Davis, bu çarpıcı iddialarını Apollo astronotu Ed Mitchell ve emekli Deniz Kuvvetleri Amirali Thomas Wilson’dan aldığı yüksek düzeyli gizli brifinglere dayandırıyor. Söz konusu nesnenin dünyevi bir teknolojiyle üretilmesinin mümkün olmadığını savunan Davis, aracın "insan üretimi olmayan gerçek bir uzay aracı" olduğunu vurguladı. Kazadan sağ kurtulan bir uzaylının hükümet gözetimine alındığı yönündeki köklü teorilere de değinen eski danışman, bu konuda elinde kesin bir veri olmasa da ihtimali tamamen göz ardı etmediğini belirtti.

MODERN DÜNYANIN EN BÜYÜK SIRRI

1947 Temmuz ayında Binbaşı Jesse Marcel’in bir çiftlikteki metalik enkazı incelemesiyle başlayan Roswell hikayesi, modern tarihin en büyük sırlarından biri olarak kabul ediliyor. O dönem ordunun önce "uçan daire" açıklaması yapıp ardından 24 saat içinde bu ifadeyi "hava balonu" olarak revize etmesi, komplo teorilerinin temelini oluşturmuştu.

Davis’in son çıkışıyla birlikte, gizli bir tesise götürüldüğü iddia edilen enkazın ve olayın üzerindeki sır perdesi, yaklaşık 80 yıl sonra tekrar kamuoyunun gündemine oturdu.