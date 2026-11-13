Bloomberg haberine göre istifa eden eski Nvidia CEO'su Jensen Huang'la ilişkisi ortaya çıkan Singapur merkezli Megaspeed şirketinin yöneticisi olan Alice Huang, Çin istihbaratı ile bağlantıları doğrultusunda ABD'nin satışını yasakladığı yapay zeka altyapısı çiplerini Çin'e ulaştırdı.

Bloomberg'in konuştuğu bir kaynağa göre, Nvidia'nın ürettiği satış yasaklı sunucuların bir kısmı ilk olarak merkezi Singapur'da bulunan resmi Nvidia Bulut Ortağı (NCP) Aperia Cloud Services'e satıldı.

Ancak belgeler, donanımların ada ülkesinde kalmak yerine Alice Huang'ın kurduğu Çinli şirketin eline geçtiğini ve Şanghay'daki geniş bir yapay zeka tesisine ulaştığını ortaya koydu.

Söz konusu projenin Alice Huang ile çeşitli bağlantıları bulunuyor. Huang'ın 2023 yılında kurduğu Megaspeed'in, 2024 yılındaki bir yatırımcı sunumunda bu veri merkezinin dijital çizimini kullandığı belirtildi.

Ortaya çıkan belgeler, merkezinde Alice Huang'ın yer aldığı geniş bir Çinli şirketler ağının, kendisi de yarı iletken yönlendirmesi şüphesi altında olan Megaspeed'den ayrı bir NCP aracılığıyla kaçak Nvidia donanımlarına ulaştığına dair bugüne kadarki en açık kanıtı oldu.

ÇİN'LE BAĞLANTILI CEO TUTUKLANDI

Belgelerdeki ayrıntılara göre Aperia, Dell Technologies Inc.'ten, Washington yönetiminin 2023 yılında Çin'e satışını kısıtladığı Nvidia'nın H800 çiplerini içeren 22 adet sunucu satın aldı.

Bloomberg'in satış konusunda bilgili bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Dell'in müşterisinin Aperia olduğunu doğruladı.

Dell yaptığı açıklamada, "izinsiz yönlendirme endişeleri nedeniyle Şubat 2025'te Aperia International'a yönelik tüm satış ve desteği durdurduğunu" bildirdi.

Aynı ay Singapur makamları, sunucu tedarikçilerini dolandırma suçlamasıyla Aperia'nın CEO'sunu tutukladı. Suçlamaları reddeden CEO'nun yargılanmayı beklediği kaydedildi.

Jensen Huang ise aynı yılın mayıs ayında yaptığı açıklamada, çip yönlendirmesine dair "hiçbir kanıt bulunmadığını" söylemişti.

Nvidia daha önce, CEO'sunun tutuklandığı dönemde Aperia'nın artık Nvidia'nın bir müşterisi olmadığını belirtmiş ve şirketi halka açık NCP listesinden çıkarmıştı.

Herhangi bir usulsüzlük iddiasını reddeden Aperia, perşembe günü telefonla yorum yapmaktan kaçındı ve donanımlar ile Alice Huang ile olan ilişkisine dair e-posta yoluyla gönderilen soruları yanıtsız bıraktı.

Singapur savcıları ise cuma günü davayla bağlantılı olarak beşinci bir kişiye daha suçlama yöneltti.

ÇİPLERİ NASIL ALDI?

Aperia'nın Dell'den satın aldığı donanımlar, Alice Huang'ın on yıl önce kurduğu şirket olan Shanghai Longteng Intelligent Computing'in bir birimi tarafından merkezi hükümete sunulan belgelerde yer aldı.

Çin şirketlerinin finansman sözleşmelerine dair belirli ayrıntıları Çin Halk Bankası kredi ajansı tarafından tutulan veri tabanına bildirmesi yasal olarak zorunlu tutuluyor.

Söz konusu bildirimlere göre Çinli şirket, Şanghay'da kurulu 193 sunucudan oluşan bir grubun parçası olarak bu donanımları Ocak 2025'te finansman teminatı olarak gösterdi.

Belgelerde bahsi geçen Nvidia çiplerinin nasıl temin edildiği veya Alice Huang'ın bu işleme şahsen dahil olup olmadığı belirtilmedi.

Resmi şirket sicil veri tabanına göre Alice Huang, 2017 yılında Shanghai Longteng'deki hisselerini devretti ve yönetimi Huang Yu adlı yeni bir hissedar devraldı.

Haber kuruluşu The Information tarafından Alice Huang'ın kız kardeşi olduğu belirtilen Huang Yu, sicil kayıtlarına göre Ocak 2026'ya kadar çoğunluk hissedarı olarak kaldı ve sunucuların teminat olarak gösterildiği dönemde şirketi yönetti.

Bildirimlere göre teminat gösterilen donanımların toplam değeri 73 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bu donanımlar arasında Dell sunucularının yanı sıra, ABD merkezli Super Micro Computer Inc. tarafından üretilen ve ABD lisansı olmadan Çin'e satışı yasak olan Nvidia H100 veya H200 çiplerini içeren 52 adet ünite de yer aldı.

BELGELERDEKİ İSİMSİZ ÜLKE ÇİN Mİ?

Yangtze Nehri Deltası Projesi'nin Alice Huang ile pek çok bağlantısı bulunuyor. Şanghay yerel medyasındaki bir habere göre projenin başkanlığını, hassas bir durum nedeniyle adlarının gizli kalmasını isteyen kaynakların zaman zaman Huang'ın partneri olarak tanıtıldığını belirttiği uzun süreli iş ortağı Kang Wei yürütüyor.

The Information'a göre Kang, 2010'lu yıllarda Nvidia'nın CEO'su ile bir araya gelmişti.

Veri merkezine finansal destek sağlayan ve bir dönem Alice Huang'ı istihdam eden özel sermaye şirketi Shanghai Hexi'nin üst düzey yöneticisi olan Kang, Mart 2025'te yerel medyada yayımlanan bir video haberde veri merkezindeki hükümet denetimine katılırken görüldü.

Görüntülerde Kang'ın toplantı sırasında yetkililerin söylediklerini dikkatle not aldığı yer aldı.

Alice Huang'ın kurduğu ve şu anda Çin'e Nvidia çipi kaçırdığı iddiasıyla ABD soruşturması altında olan Megaspeed ise 2024 yılındaki yatırımcı sunumunda Yangtze Nehri Deltası Projesi'nin bir çizimini kullanarak tesisi ismi belirtilmeyen bir ülkedeki "belirli bir bölgedeki" en büyük yapay zeka tesisi olarak tanıttı.

Megaspeed'in Çin'deki kurumsal ikizi konumundaki Shanghai Shuoyao adlı ayrı bir şirket ise tesisin yarım kilometre uzağındaki bir adreste yasaklı Nvidia çipleri olan "H100, H200 ve diğer GPU modelleri" üzerinde çalışacak mühendisler için iş ilanı verdi.

Gelişmelere ilişkin Nvidia yorum yapmaktan kaçınırken, çip kaçakçılığı iddialarını kesin bir dille reddeden Megaspeed sorulara yanıt vermedi.