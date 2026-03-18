ABD'nin New Mexico’daki Holloman Hava Üssü’nde silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Üs sözcüsü Yüzbaşı Daniel Barnhorst, saldırı sonrası üssün alarma geçirildiği ve askerlerin yoklamasının alındığını duyurdu.

Açıklamada, güvenlik personelinin saat 17.30 civarında olay yerine ulaşıp güvenliği sağladığı belirtildi.

Olayın üssün içindeki markette meydana geldiğine dair haberler hakkında yorum yapmaktan kaçınan Barnhorst, olayın soruşturma aşamasında olduğunu ve daha fazla ayrıntı bulunmadığını belirtti.

Holloman'ın resmi Facebook sayfasında o akşam yayınlanan bir gönderiye göre, market bir sonraki duyuruya kadar kapalı tutuldu.

Holloman üssü F-16 Fighting Falcon ve MQ-9 Reaper insansız hava aracı pilotlarının eğitildiği 49. Kanat Birliği'nin bulunduğu yer.

Tesis, Alamogordo'nun yaklaşık 12 mil güneybatısında ve Albuquerque'nin yaklaşık 200 mil güneyinde yer alıyor.