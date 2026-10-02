New York eyaletindeki üniversitede yaşanan olaya ilişkin eylül ayında açılan davanın belgelerine göre, Cornell yönetimi kendi yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını bölge savcılığına iletti. Ancak savcılık, yeterli ayrıntı ve delil bulunmadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmadı.

Savcılığın kararı New York yönetiminin tepkisine neden oldu.

'ÜST KATTA ÜCRETSİZ SEKS' PAYLAŞIMI İDDİASI

Dava belgelerinde yer alan iddialara göre olay gecesi, bir grup öğrencinin Snapchat'teki ortak hesabından "Üst katta ücretsiz seks" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

Ardından Cornell'e ait bir öğrenci evinde bulunan ve alkollü olduğu belirtilen 20 yaşındaki Jane Doe adlı öğrenciye zorla ketamin verildiği öne sürüldü. Belgelerde, öğrencinin bilincini kaybetmesinin ardından 7 erkek öğrenci tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiası yer aldı.

Jane Doe, dava belgelerindeki ifadesinde başlangıçta rızaya dayalı olduğunu belirttiği karşılaşmanın daha sonra saatler süren rıza dışı cinsel eylemlere dönüştüğünü ileri sürdü.

NEW YORK VALİSİ SORUŞTURMAYA MÜDAHİL OLDU

New York Valisi Kathy Hochul, olayın yaşandığı bölgeden sorumlu Tompkins İlçe Bölge Savcısı Matthew Van Houten'e yönelik güvenini kaybettiğini belirterek dosyanın incelenmesi için New York Başsavcısı Letitia James'i özel savcı olarak görevlendirdi.

Hochul, olayın merkezindeki genç kadının tüm gerçeklerin araştırılacağından ve adaletin sağlanacağından emin olmayı hak ettiğini ifade etti.

Cornell Üniversitesi de valiliğin soruşturmanın New York Başsavcılığına devredilmesi kararını desteklediğini açıkladı.

MAĞDUR ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTEDEN AYRILDI

Olayın kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından mağdur olduğu belirtilen öğrencinin mezuniyetini tamamlamadan üniversiteden ayrıldığı aktarıldı. Hakkında suçlama bulunan öğrencilerden ise yalnızca birinin iddialara itiraz ettiği belirtildi.

Tompkins İlçe Bölge Savcısı Van Houten, daha önce yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında tüm ayrıntılara sahip olmadıkları için suç duyurusunda bulunmadıklarını söylemişti.

40 BİN İMZA TOPLANDI

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlere göre, Cornell mezunlarının başlattığı çevrim içi imza kampanyasında 40 binden fazla imza toplandı. Kampanyada üniversite yönetiminin kamuoyundan özür dilemesi ve olayla bağlantılı kişileri koruduğu tespit edilen yetkililerin istifa etmesi çağrısında bulunuldu.