Washington temsilcileri, Rusya ile yaşanan savaşı sonlandırmaya yönelik yeni ve "daha etkili" önerileri Kiev'de Ukrayna tarafına sundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın iş ortağı Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ertesi günü Kiev’e geçti.

Temasların ardından iki taraf da olumlu değerlendirmelerde bulunurken, çatışmaları bitirecek kesin bir uzlaşma açıklanmadı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, AFP’ye yaptığı açıklamada, "Daha önceki gibi değil. Bu öneri artık daha etkili. Halen konuşuyorlar. Aslında en önemli kısım da bu" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ'DEN BARIŞ ÇAĞRISI

Ziyaret kapsamında değerlendirmelerde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın kış mevsimine sarkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Zelenski, "Amerikalı ortaklarımızla anlaşmalara varabileceğimizi çok umuyoruz ve savaşın kışın devam etmesi halinde -ki şu anda öyle görünüyor- Avrupalı ortaklarımızın desteğine güveniyoruz" dedi.

Bölgesel sorunların yalnızca iki lider arasında yapılacak bir görüşmeyle çözülebileceğini yineleyen Zelenski; ABD, Fransa ve Almanya ile de temas yürütüleceğini aktardı.

İngiliz, Fransız ve Alman temsilcilerin katıldığı ayrı bir müzakere turunun ardından Zelenski, "Burada hepimiz aynı taraftayız" dedi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Ukrayna lideri, "Ana mesele Ukrayna için barışı sağlamaktır; onurlu, güvenilir ve kalıcı bir barış. Tüm çabalarımızı buna yönlendiriyoruz" mesajını paylaştı.

ABD'DEN 'TAVİZ' ÇAĞRISI'

İki tarafın da taviz vermesi gerektiğini belirten ABD Temsilcisi Witkoff, "O noktaya ulaşmak için gerekli unsurlara sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Son derece anlamlı, içeriği zengin ve önemli bir görüşme gerçekleştirdik; çok cesaretlendik ve ne kadar sürerse sürsün buna devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Jared Kushner ise "Umarım bu gezi ilerlemek için bazı yeni yollar ortaya çıkarmıştır. Bu geziden çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum" dedi.

Beyaz Saray yetkilisi, Moskova’da önümüzdeki haftalarda açıklanacak olan kapsamlı planların ele alındığını kaydederken Kremlin, Amerikalıların olası çözüm yolları üzerine fikirler sunduğunu belirtti.

Doğu ve güney Ukrayna'da geniş alanları işgal eden Moskova yönetimi ise ABD’li heyete daha da ilerleyeceğinden emin olduğunu ve işgal ettiği alanların yanı sıra hak iddia ettiği toprakların da tanınmasını istediğini bildirdi.

SAVAŞ YORGUNU KİEV HALKI İKNA OLMADI

Ukrayna hava sahasının 2022'deki işgalden bu yana kapalı olması nedeniyle ABD heyeti başkente trenle ulaştı.

Ziyaret süresince Rusya ve Ukrayna birbirlerinin başkentlerini vurmama taahhüdünde bulundu. Dört yılı aşkın süredir saldırı altında olan Kiev'de halk ise müzakerelere temkinli yaklaşıyor.

Kent sakinlerinden 67 yaşındaki Nataliia Lipekh temsilcilerin gelmesinin "(burada olmaları) kesinlikle gerekli" olduğunu dile getirerek "toprağımız zaten bu kanla ıslandı ve yardıma ihtiyacımız var" dedi.

29 yaşındaki Yaroslav ise "bu müzakere süreçlerinden çok fazla gördüğünü" ifade etti ve "Şu anda umut etmek için hiçbir gerekçem yok" sözleriyle süreçten beklentisinin olmadığını aktardı.