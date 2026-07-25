ABD ile İran arasındaki müzakerelerde Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkarken, zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılabileceğine ilişkin iddialar da gündeme gelmişti.

BİNLERCE ASKERİN KATILACAĞI İDDİASI

New York Post'ta yer alan habere göre ABD, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek için askeri bir operasyon hazırlığında. Haberde, askeri kaynaklara dayandırılan iddialara göre operasyonun, binlerce kara askerinin İran'ın nükleer tesislerine girmesini ve tesislerin çevresinde geniş kapsamlı bir güvenlik hattı oluşturmasını içerebileceği belirtildi.

Operasyon kapsamında askerlerin tesislerdeki olası bubi tuzaklarına karşı önlem almasının ve stratejik bölgelerde savunma pozisyonları oluşturmasının planlandığı öne sürüldü.

İLK HEDEFİN FORDO TESİSİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İddialara göre ABD'nin operasyon kapsamında öncelikli hedeflerinden biri, daha önce ağır hasar gördüğü belirtilen Fordo nükleer tesisi olacak. İran'ın nükleer programının önemli merkezlerinden biri olarak bilinen tesisin, olası operasyonun kritik noktalarından biri olduğu ifade edildi.

ABD basınında bazı kaynaklar tarafından "askeri tarihin en gelişmiş operasyonlarından biri" şeklinde nitelendirilen planla ilgili Washington yönetiminden şu aşamada resmi bir açıklama yapılmadı.