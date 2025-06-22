ABD'nin B-2 bombardıman uçakları ile İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesisine hava saldırısı düzenlemesinin ardından İran tarafından misilleme saldırısı başlatıldı.
Balistik füzeler ile İsrail'in başkenti Tel Aviv ve Hayfa şehirleri hedef alınırken, İsrail Ordusu'ndan misilleme saldırısına ilişkin uyarı paylaşıldı.
BÜTÜN ÜLKE ALARMA GEÇTİ
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.
İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.
Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde alarmların devreye girdiği kaydedildi.