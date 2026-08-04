ABD ordusunun, İran ile yürütülen beş aylık savaş sürecinde, tanesi 1 milyon doları üretilen uzun menzilli, nokta atışı yapabilen füzelerinin 'fiilen tamamını harcadığını iddia edildi.

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, karadan karaya atılan ATACMS ve yeni nesil PrSM sistemlerinin neredeyse tamamı kullanıldı.

Bu durumun, ABD ordusunun Rusya veya Çin ile yaşanabilecek olası krizlerdeki caydırıcılık ve müdahale kapasitesinin sınırlı hale gelmesi anlamına geliyor.

Aynı uzmanlara göre Orta Doğu'daki kuvvetleri yöneten Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) bölgedeki mevcut füzeleri büyük oranda tüketti, ancak dünyadaki diğer ABD askeri stoklarından takviye yapıyor

ABD'NİN BELKEMİĞİ FÜZELER

Birim maliyeti 1 milyon doları aşan söz konusu uzun menzilli silahlar, uçakların hava savunmaya takılmadan uzak mesafeden hedefleri vurabilmesine olanak tanıyor.

İran savaşı boyunca ABD'nin kayıp vermesinin önüne geçen bu füzelerin stoklarının tükenmesi, ABD askerlerinin çok daha büyük bir risk altına girmesi anlamına geliyor.

Yeni nesil PrSM füzelerinin üretimine ağırlık verilirken, kademeli olarak envanterden çıkarılan ATACMS'lerin Ukrayna'daki operasyonlarda da kullanıldığı biliniyor.

Uzmanların öne sürdüğü veriler hakkında açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla mühimmata sahip olduğunu ve savunma şirketlerinin rekor seviyede üretim gerçekleştirdiğini ifade etti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell de ABD ordusunun küresel ölçekteki operasyonları yürütecek güce sahip olduğunu vurguladı.

Buna karşın analistler, süregelen operasyonların mevcut rekor üretim hızından daha fazla mühimmat tüketebileceği konusunda uyarıda bulundu.

SALDIRI KADAR SAVUNMA FÜZELERİ DE TÜKENDİ

Savaşın uzamasıyla birlikte yalnızca taarruz füzeleri değil, hava savunma sistemleri de baskı altına girdi.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından hazırlanan rapora göre, şubat ve temmuz ayları arasında Patriot önleme füzelerinin yaklaşık yüzde 65'i tüketildi; THAAD füze savunma stoklarında ise en az yüzde 38'lik bir azalma meydana geldi.

Ayrıca, deniz unsurlarından fırlatılan Tomahawk seyir füzelerinin küresel stoğunun yarısına yakınının kullanıldığı iddia ediliyor.

Savunma sanayii firmalarının üretimi artırmak üzere Pentagon ile anlaşmalar yaptığı belirtilirken, stoklardaki düşüşün askeri yetkililer tarafından yönetime iletildiği ve stratejik kararları etkilediği ifade ediliyor.