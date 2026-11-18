İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan gemilere yönelik saldırılarını sürdürürken çarşamba günü erken saatlerde Kuveyt ve Bahreyn’e saldırı düzenledi.

Petrol zengini Kuveyt’e yönelik saldırılar, ülkeye iki ayı aşkın süredir düzenlenen ilk İran saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Kuveyt ordusu, ülkeye doğru gelen bir insansız hava aracı (İHA) dalgasıyla karşı karşıya kalındığını açıkladı.

İran tarafı ise ABD güçlerine ev sahipliği yapan Kuveyt’teki Ali El Salem Hava Üssü’nü hedef aldığını duyurdu.

Kuveyt makamları saldırı sonucunda herhangi bir hasar oluşup oluşmadığına dair açıklama yapmadı.

İRAN KÖRFEZ'DE TERÖR ESTİRDİ

Bahreyn’de gün doğumundan önce iki kez füze alarmı verilirken, hava savunma sistemlerine ateş açmasıyla ülkede patlama sesleri duyuldu. Bahreynli yetkililer ayrıntı vermeden saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu.

Bahreyn, İran’ın giderek tırmanan saldırıları kapsamında son bir hafta içinde üçüncü kez hedef alındı.

Hem Bahreyn hem de Kuveyt, İran savaşındaki yoğun çatışmalar sırasında defalarca ağır saldırılara maruz kalmış; enerji santralleri, deniz suyunu arıtma tesisleri ve petrol altyapısı İran saldırılarında hasar görmüştü.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ne göre İran, savaşın başladığı 28 Şubat’tan 8 Nisan’da varılan ateşkese kadar Kuveyt’e 1.200’den fazla, Bahreyn’e ise 700’den fazla İHA ve füze fırlattı.

Söz konusu dönemde 2.800’den fazla İHA ve füzeyle en yoğun ateşe maruz kalan Birleşik Arap Emirlikleri’nin toprakları ise bu son süreçte henüz hedef alınmadı. Suudi Arabistan da şimdilik İran ateşinden etkilenmezken, ülkede toprak kazanmaya devam eden Yemen’deki İran destekli Husi isyancıların yoğun ateşiyle karşı karşıya bulunuyor.