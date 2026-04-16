Trump yönetimi, ABD'li otomobil üreticilerinin ve diğer imalatçıların silah üretiminde çok daha etkin bir rol oynaması için düğmeye bastı.

ABD'nin önde gelen araba markaları artık zırhlı araç, tank ve top üretecek. Bu stratejik hamle, 2. Dünya Savaşı dönemindeki üretim seferberliğini anımsatıyor.

Üst düzey Penrtagon yetkilileri, General Motors CEO'su Mary Barra ve Ford Motor CEO'su Jim Farley gibi isimlerle kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Pentagon, mühimmat ve askeri ekipman üretimini artırmak için bu dev şirketlerin personel gücünden ve fabrika kapasitesinden yararlanmak istiyor.

Görüşmelerin temelinde, sivil sanayi devlerini savunma sanayisinin bir parçası haline getirmek için atılacak adımlar yatıyor.

1,5 TRİLYONLUK BÜTÇE

Ukrayna ve İran'daki savaşlar, ABD'nin mühimmat stoklarını önemli ölçüde tüketti. Savunma Bakanı Pete Hegseth, askeri üretimi "savaş düzenine" geçirme gerekliliğini vurguluyor

Rusya’nın 2022'deki geniş çaplı işgali sonrasında Ukrayna'ya gönderilen devasa silah yardımları, ABD'nin üretim kapasitesi hakkındaki endişeleri artırdı.

Pentagon, modern tarihin en büyük bütçesi olan 1,5 trilyon dolarlık bir talepte bulunarak mühimmat ve İHA üretimine dev yatırımlar planlıyor.

Detroit’in otomobil üreticileri, İkinci Dünya Savaşı sırasında "Demokrasi Cephaneliği" olarak anılmış ve üretimi tamamen askeri araçlara kaydırmıştı.

Pandemi döneminde de GM ve Ford, tıbbi cihaz üretimi için hızlıca organize olmuştu. Trump yönetimi, geçmişteki bu başarılı örnekleri günümüzün savunma ihtiyaçları için yeniden canlandırmak istiyor.

EMİR GİTTİ, SIRA EYLEMDE

Görüşmelere GE Aerospace ve araç üreticisi Oshkosh gibi önemli şirketler de katıldı. Pentagon yetkilileri, geleneksel savunma şirketlerine destek olacak alternatif üreticilere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Şirketlere mevcut üretim hatlarını savunma sanayisine kaydırmaları için hükümetten talepler geldi.

Savunma Bakanlığı, savaşçıların avantajını korumak için tüm ticari çözümleri ve teknolojileri kullanarak savunma sanayi tabanını genişletmeye kararlı görünüyor.

Oshkosh şirketinin büyüme yöneticisi Logan Jones, Pentagon ile yaptıkları görüşmelerin odak noktasını "Kendi temel yeteneklerimizle eşleşecek şekilde bu kapasiteyi nereye getirebileceğimize odaklandık" sözleriyle aktardı.

Jones, "Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaçlarına uygun olduğunu düşündüğümüz kabiliyetleri proaktif bir şekilde araştırıyoruz. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde anladık" diye ekledi.

Şirket yöneticileri, savunma işlerini üstlenmenin önündeki engelleri de yetkililere iletti. İhale süreçlerindeki zorluklar ve sözleşme gereklilikleri, sivil şirketlerin askeri üretime geçişinde en büyük bariyerler olarak görülüyor.