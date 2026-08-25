ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail’in Golan Tepeleri’ni hâlâ işgal ettiği yönündeki ifadelerini geri alarak bu açıklamanın ABD’nin resmi politikasını yansıtmadığını bildirdi.

Cuma günü İsrail’in Golan Tepeleri’ni Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı biçimde "hâlâ işgal ettiğini" söyleyen Barrack’ın bu değerlendirmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın izlediği politikayla çelişmesi nedeniyle Washington’da tepki topladı.

Barrack, pazar günü Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamada, sözlerinin bölgenin tarihsel statüsünü tarif etmek amacı taşıdığını ve "BM'nin Golan konusundaki tutumunu desteklemek anlamına gelmediğini" belirtti.

Önceki ifadelerinin yanlış anlaşılmasına açıklık getirmeye çalışan Barrack, "ABD'nin Golan konusundaki politikası Başkan Trump tarafından 2019'da belirlendi ve değişmedi," ifadelerini kullandı.

BARRACK'IN SÖZLERİ WASHINGTON'U KIZDIRDI

İsrail, 1967 Arap-İsrail Savaşı sırasında Suriye’ye ait Golan Tepeleri’nin büyük bölümünü ele geçirmiş, 1981 yılında ise bölgeyi tek taraflı olarak ilhak etmişti.

BM ve uluslararası toplumun büyük bölümü Golan Tepeleri’ni işgal altındaki Suriye toprağı olarak kabul ederken, Başkan Trump 2019’da ABD’nin İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını açıklayarak Washington’ın onlarca yıldır izlediği politikayı değiştirmişti.

Barrack, pazar günkü açıklamasında Golan Tepeleri’nden bahsederken asıl amacının Lübnan’ın güneyindeki İsrail varlığına ilişkin görüşlerini açıklamak olduğunu kaydetti.

İsrail ile Lübnan arasında İsrail güçlerinin güney Lübnan’dan çekilmesi ve Hizbullah’ın silahsızlandırılması üzerine yürütülen görüşmelere değinen Barrack, güç kullanılarak ele geçirilen toprakların nesiller boyunca tartışmalı kaldığını göstermek amacıyla Golan Tepeleri’ni örnek verdiğini bildirdi.

Barrack, toprakların kontrolünün anlaşmazlıklara yol açabileceğini, müzakereyle varılan anlaşmaların ise daha kalıcı olabileceğini savunarak "Güç kullanılarak ele geçirilen toprakların nesiller boyunca tartışma yarattığını" ifade etti.

İSRAİL VE TÜRKİYE ARASINDA 'EBU ZUHUR' KRİZİ

Barrack, İsrail’in Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırıyı da "bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir tırmanma" diyerek sert bir dille eleştirmişti.

Olayın ardındanİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Türkiye'ye karşı küstah bir tavır takındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da karşılık gecikmedi. İki lider arasındaki gerilim tırmandı.

İsrailli yetkililer saldırıların Türkiye’nin üste askeri varlık oluşturmasını engellemeyi amaçladığını ileri sürerken, Türkiye Ebu Zuhur hava üssüne konuşlandırılmasının planlandığı iddialarını reddetti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıları savundu.

Katz, başlangıçta "gereksiz ve siyasi amaçlı" olduğu yönündeki eleştirilerin, hükümetin operasyonların "açık istihbarata" ve ordunun tavsiyesine dayandığını açıklamasının ardından değiştiğini söyledi.

Katz, İsrail’in Türkiye’nin "Suriye'ye yerleşmesine ve İsrail'in güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyeceğini" söyledi