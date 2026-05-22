ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Vekili Hung Cao, Senato'daki bir oturumda Washington'ın Tayvan'a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışını durdurduğunu açıkladı.

Bu kararın gerekçesi olarak İran'daki savaşı gösterdi, bu silahların savaşta kullanılması gerektiğini belirtti. Karar ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Şi Cinping arasında Pekin'de yapılan görüşmelerden bir hafta sonra geldi.



Cao konuyla ilgili olarak "Şu anda Epik Öfke operasyonu için ihtiyacımız olan mühimmatı güvence altına almak amacıyla bir duraklama dönemindeyiz. Elimizde bolca silah var, ancak her şeye sahip olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Yönetim gerekli gördüğünde yabancı askeri satışlar kaldığı yerden devam edecektir" dedi.

Bu hamle Tayvan tarihinin en büyük silah transferini askıya alırken nihai kararın Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından verileceği belirtildi.

TAYVAN ENDİŞELİ

ABD Kongresi Tayvan'a yönelik bu devasa silah paketini ocak ayında onaylamıştı fakat sürecin ilerlemesi için Trump'ın imzası gerekiyordu.



Eğer onaylanırsa bu satış Trump'ın aralık ayında onayladığı 11 milyar dolarlık eski rekor paketi de geride bırakacak.

Tayvan Başbakanı Cho Jung-tai ülkesinin silah alım arayışlarını sürdüreceğini dile getirdi. Kriz Grubu analisti William Yang ise bu duraklama kararının Tayvan genelinde büyük bir endişe ve güvensizlik yaratacağını vurguladı.

Yang bu durumun Tayvan hükümetinin gelecekte yeni savunma bütçeleri talep etmesini zorlaştıracağını da sözlerine ekledi.

Bu kararın duyurulması, Trump'ın 13 Mayıs'tak Pekin ziyaretinden sonra geldi. Normalde Tayvan'ın bağımsızlığını üstü kapalı destekleyen ABD hükümeti bu görüşmeden sonra çark etti.