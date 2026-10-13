ABD Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) ajanlarının Minnesota'dan Kongre üyesi Somali kökenli Ilhan Omar'ın başkent Washington'daki konutunda mahkeme kararıyla arama yaptığını açıkladı.

Bakanlık sözcüsü, aramanın "devam eden bir federal ceza soruşturmasının parçası" olduğunu belirtti. Arama sırasında Omar'ın evde bulunup bulunmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Demokrat Parti üyesi ve 44 yaşındaki Omar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda aramayı "Siyasi düşmanları hedef alma ve federal kolluk kuvvetlerini silah olarak kullanma girişimi" olarak tanımladı.

Omar, "Trump on yıldır beni asılsız yalanlarla ve karalama kampanyalarıyla hedef alıyor" dedi. "Bu, onun siyasi yıldırma kampanyasındaki son tırmanış. Susturulmayacağım" ifadelerini kullanan Omar, Minneapolis'li parlamenter olarak Temsilciler Meclisi'ne seçilen ilk Somali kökenli Amerikalı unvanını taşıyor.

Minnesota'daki üst düzey siyasi liderler de aramayı sert bir dille eleştirdi. Demokrat Parti üyesi Vali Tim Walz, "Amerikalılar ne olduğunu görüyor. Başkan Trump, seçimlerden haftalar önce siyasi rakiplerine saldırmak için gücünü kötüye kullanıyor" dedi. Minnesota Senatörü Tina Smith ise olayı "seçimlerimize müdahale etmeye yönelik açık bir girişim" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı'nın Omar hakkındaki soruşturmasıyla "hiçbir ilgisinin olmadığını" söyledi. Omar için "şikayetçi" ve "korkunç bir insan" ifadelerini kullanan Trump, "ülke olmayan bir ülkeden geldiğini" de öne sürdü. "Sonra buraya geliyor ve anayasamızdan şikayet ediyor" diyen Trump, daha önce Omar'ın sınır dışı edilmesi ve Somali'ye "geri dönmesi" gerektiğini savunmuştu.