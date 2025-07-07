Altın fiyatları son dönemlerde ABD'deki ticaret politikaları, ORta Doğu gerilimi ve makro ekonomik verilerin etkisiyle dalgalı bir seyir sergiliyor.

Altın, yeni günde ABD ticaret politikasındaki değişimleri takip etmeye çalışan yatırımcıların etkisiyle aşağı yönlü eğilimler sergiledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın BRICS ülkelerine yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı sinyalini vermesi altında bir miktar geri çekilmeler görüldü.

Haftanın son işlem gününü 3 bin 325 dolar ile 3 bin 345 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 336 dolardan tamamladı. Yeni günde ise 3 bin 305 dolara geriledikten sonra sabah seansında 07.59'da 3 bin 307 dolarda bulunuyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent müzakereler için olası bir uzatmayı ima etti. Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise ülke bazlı vergilerin 1 Ağustos’ta yürürlüğe gireceğini dile getirdi.

Altın, bu yıl şimdiye kadar yüzde 25’in üzerinde yükseldi ve Nisan ayında görülen rekor seviyenin yaklaşık 190 dolar altında işlem görüyor. Yatırımcılar, artan jeopolitik ve ticari gerilimler arasında güvenli liman olarak altını seçiyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyir ve ons altındaki aşağı yönlü eğilimlerin etkisiyle aşağı yönlü eğilimler sergiliyor. Haftanın son işlem gününü 4 bin 245 lira ile 4 bin 285 lira aralığında geçiren gram altın günü 5 bin 243 liradan tamamladı. Yeni günde sabah seansında 07.59'da 4 bin 245 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Resmi altın fiyatları ile Kapalıçarşı altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. resmi rakamlarda gram altında 4 bin 245 liradan satılırken, Kapalıçarşı'da ise 4 bin 286 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...