ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil artışla 417 milyon 800 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 400 bin varil artacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 200 bin varil azalarak 276 milyon 400 bin varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları, 5 milyon 200 bin varil artışla 215 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 7-13 Kasım haftasında 19 bin varil artarak 14 milyon 32 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 1 milyon 122 bin varil azalışla 5 milyon 576 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 33 bin varil artışla 4 milyon 488 bin varil oldu.

EIA'nın kasım ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 860 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.