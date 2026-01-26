İsrail basınının haberine göre ABD'nin dev uçak gemisinin İran kıyılarına kadar yaklaşması, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yer altına kaçmasına neden oldu.

Jerusalem Post'un haberine göre "ABD'nin hava saldırısı düzenleyeceği korkusuyla" Hamaney, başkent Tahran'da yer altında bulunan, tünellerle başkenti birbirine bağlayan güçlendirilmiş bir sığınağa çekildi.

Üst düzey askeri yetkililerin, Hamaney'i ABD saldırısının yakın olduğu uyarmasının ardından 86 yaşındaki Ayetullah'ın bu önlemi aldığı belirtildi.

Habere göre Hamaney, bu süreçte devletin günlük yönetimini ve yürütme organıyla iletişimi sağlaması için 53 yaşındaki en küçük oğlu Mesud Hamaney'i görevlendirdi.

Sosyal medyada oldukça aktif olan dini liderin 17 Ocak tarihinden bu yana sessizliğini koruması da yer altına girdiği iddialarına bir kanıt olarak sunuldu.

UÇAK GEMİSİ HIZLA YAKLAŞIYOR

Bölgedeki gerilim, Başkan Trump’ın Orta Doğu’ya devasa bir armada gönderildiğini ilan etmesiyle had safaya çıktı. ABD'nin dev uçak gemisi İran'a doğru hızla yaklaşıyor.

USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki üç muhrip gemisi şu an Hint Okyanusu üzerinden Basra Körfezi'ne doğru ilerliyor.

ABD saldırısı olasılığının yükselmesi üzerine İran içindeki tüm güvenlik birimleri en üst düzey alarm durumuna geçirildi.

HAMANEY'E SALDIRI, 'CİHAT SEBEBİ'

Tahran yönetimi ise artan askeri baskıya karşı geri adım atmayacağını sert bir dille vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD veya İsrail tarafından Hamaney'e yapılacak herhangi bir saldırının kendilerine karşı ilan edilmiş topyekun bir savaş olarak görüleceğini belirtti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu da benzer bir şekilde Hamaney'e yönelik bir saldırnın "cihat ilanı" anlamına geleceğini duyurdu.

SALDIRI KAÇINILMAZ MI?

Trump son dönemde yaptığı açıklamalarda bu askeri sevkiyatın Ayetullah yönetimine açık bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı. Buna karşın Trump, "saldırmak istemediğini" de söyledi.

Buna karşılık İsrail'den askeri yetkililer, saldırının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. İran yönetimi ise bu hamleyi doğrudan bir tehdit olarak değerlendiriyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "İsrail'in İran'a saldırmak istediğini" söyleyerek üçüncü bir fikri ortaya koydu.