ABD'li uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber Technologies Inc., Türk yemek dağıtım platformu Trendyol Go'yu satın almak için görüşmelerde bulunuyor.

HENÜZ NİHAİ BİR SONUCA ULAŞILAMADI

Bloomberg.com'da yer alan habere göre, görüşmelerde henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı. Konuya ilişkin bilgi veren kaynaklar, görüşmelerin bir anlaşma olmadan da sona erebileceğini söyledi.

TRENDYOL GROUP TARAFINDAN İŞLETİLİYOR

Trendyol Go, perakende, lojistik ve finans teknolojisini kapsayan Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından Trendyol Group tarafından işletiliyor. Yiyecek ve market teslimat platformu olan Trendyol Go'nun sahibi Trendyol Group'un çoğunluk hissesi ise Çinli e-ticaret devi Alibaba Group Holding Ltd.'ye ait.

YİYECEK TESLİMATTA YATIRIMLARINI BÜYÜTÜYOR

Araç çağırma, paket teslimi, kuryecilik, yük taşımacılığı hizmetleri sunan San Francisco merkezli Uber, yiyecek teslimat yatırım ağını da satın almalar yoluyla genişletiyor. Uber, 2020 yılında Postmates'i ve ertesi yıl da alkol teslimat uygulaması Drizly'yi satın aldı.

Uber geçen ay, anlaşmanın antitröst düzenleyicilerinden onay alamaması üzerine Tayvan'daki Delivery Hero'nun Foodpanda işletmesini satın alma anlaşmasını feshetmişti. Uber'in bu anlaşma için fesih ücretinin 250 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

2019'DA YARGITAY KARARIYLA FAALİYETLERİ DURDURULMUŞTU

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2019 yılında yerel mahkemenin kararını onayarak, 'haksız rekabet oluştuğu' gerekçesiyle Uber'in faaliyetlerini durdurmuş ve erişim engeli getirilmesine hükmetmişti. Uber, 2021 yılında uygulamasında geleneksel taksilere izin vererek pazara yeniden girmişti.