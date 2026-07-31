ABD'de artan yaşam maliyetleri, siyasi kutuplaşma ve ekonomik belirsizlik, ülkenin en varlıklı kesimini yeni bir arayışa yöneltti. Ultra zengin Amerikalılar, servetlerini yurt dışına taşırken dünyanın en pahalı gayrimenkul piyasalarından biri olan Londra'ya milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor.

Fortune dergisinin aktardığına göre, İngiltere'nin başkentindeki lüks konut piyasasında son aylarda dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Lüks emlak şirketi Beauchamp Estates'in verileri, özellikle 15 milyon sterlinin (yaklaşık 20 milyon dolar) üzerindeki konut satışlarında güçlü bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

Satış hacmi bir yılda katlandı

2026'nın ocak-haziran döneminde Londra'da 15 milyon sterlinin üzerindeki 34 konutun satışı gerçekleşti. Bu işlemlerin toplam değeri 1,24 milyar sterline (1,66 milyar dolar) ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde ise 27 satışla toplam 694,1 milyon sterlinlik (928 milyon dolar) işlem yapılmıştı. Böylece hem satış adedi hem de toplam işlem hacminde önemli bir yükseliş kaydedildi.

Ortalama satış fiyatı da dikkat çekici biçimde arttı. Lüks konutların ortalama fiyatı 36,5 milyon sterline (48,8 milyon dolar) yükselirken, bu rakam geçen yılın ortalamasından 10,8 milyon sterlin daha yüksek gerçekleşti.

En büyük alıcı Amerikalılar

Bu yılın ilk yarısında 20 milyon doların üzerindeki tüm konut satışlarının yüzde 30'unu Amerikalı alıcılar gerçekleştirdi. Bu oran 2025 sonunda yüzde 20 seviyesindeydi.

Beauchamp Estates'e göre Londra'dan lüks konut satın alan tipik Amerikalı alıcı profili, 30-55 yaş arasında, bir veya iki çocuk sahibi genç ailelerden oluşuyor. Şirket ayrıca yapay zekâ ve teknoloji sektöründe servet kazanan Amerikalıların Londra'dan lüks konut alımlarında yıl başından bu yana yüzde 10'luk artış yaşandığını belirtiyor.

Neden Londra?

Uzmanlara göre bu eğilimin arkasında birden fazla neden bulunuyor.

Beauchamp Estates Başkanı Rosy Khalastchy, ABD ekonomisi ve teknoloji sektörünün büyük servetler üretmeye devam ettiğini ancak Trump yönetimine ilişkin belirsizliklerin birçok varlıklı Amerikalıyı servetlerinin bir bölümünü yurt dışına taşımaya yönelttiğini söyledi.

Londra'nın cazibesini artıran bir diğer unsur ise fiyatlar. Kentteki lüks konut fiyatları hâlâ 2014 yılında görülen zirve seviyesinin yüzde 20'den fazla altında bulunuyor. Uygun döviz kuru, yatırım fırsatları ve Londra'nın Avrupa'nın önemli finans merkezlerinden biri olması da yatırımcıların kararında etkili oluyor.

Bunun yanı sıra kaliteli eğitim sistemi, sosyal yaşam ve uluslararası iş ağı da Amerikalı yatırımcıların Londra'yı tercih etmesinde öne çıkan nedenler arasında gösteriliyor.

Yapay zekâ zenginleri de geliyor

Özel sermaye, teknoloji ve özellikle yapay zekâ sektöründe oluşan yeni servetler de Londra emlak piyasasını hareketlendiriyor.

Danışmanlık şirketi Capgemini'nin 2026 raporuna göre, geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 2 milyon yeni milyoner ortaya çıktı. Raporda, yapay zekâ şirketlerinin hızla artan değerinin küresel servet artışındaki en önemli itici güçlerden biri olduğu vurgulandı.

Varlıklı Amerikalıların çoğu taşınmayı düşünüyor

İkinci vatandaşlık ve uluslararası yatırım danışmanlığı şirketi Apex Capital Partners'ın 2026 araştırmasına göre, yüksek gelirli Amerikalıların yüzde 60'ı önümüzdeki beş yıl içinde ABD'den ayrılmayı değerlendirdiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 68'i artan yaşam maliyetleri ve vergileri en önemli neden olarak gösterirken, bunu yüzde 54 ile siyasi kutuplaşma izledi. Sağlık hizmetlerine erişim, kamu güvenliği ve eğitim sistemi de öne çıkan diğer gerekçeler arasında yer aldı.

Apex Capital Partners Kurucusu Nuri Katz, varlıklı Amerikalıların göçü artık yalnızca yaşam tarzı tercihi değil, servetlerini ve ailelerini ekonomik ve siyasi risklere karşı korumaya yönelik stratejik bir yatırım hamlesi olarak gördüklerini söyledi.

Brookings Enstitüsü verilerine göre ise ABD'nin 2025 yılında uzun yılların ardından yeniden negatif net göç vermesi bekleniyor. Uzmanlara göre Londra'daki lüks konut alımlarındaki son artış, ABD'nin en zengin kesiminin geleceğe yönelik tercihlerini ve servetlerini koruma stratejilerini gözler önüne seriyor.