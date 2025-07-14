ABD 30 Mayıs 2025 tarihinde aldığı yeni kararla vize başvuru sisteminde kapsamlı bir değişiklik gerçekleştirdi. Yapılan son düzenlemeyle vize başvuru, ödeme, randevu işlemleri artık tek bir dijital platform üzerinden yürütülecek.

Öte yandan ABD Ankara Büyükelçiliği vize için getirilen sosyal medya şartının da detaylarını açıkladı.

ABD Büyükelçiliği’nin açıklaması şöyle:

“Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, F, M veya J göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan tüm başvuru sahiplerinin, kimlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edilebilirliklerini kanıtlamak için gerekli incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını "herkese açık" olarak ayarlamaları istenecektir.”

F, M, ve J tipi vizeler, öğrenciler ve değişim programlarına katılanlar için düzenleniyor. Turistik amaçlı ziyaretler ve diğer vize tipleri bu karar kapsamında değil.

ABD Dışişleri Bakanlığı, haziran ayında, “ABD vizesi bir hak değil, ayrıcalıktır” notuyla atılacak bu yeni adımı duyurmuştu. Açıklamada ABD ulusal güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etmek için, vize başvurusu yapanların her türlü verisinin inceleneceği ifade edilmişti. 18 Haziran’daki bu açıklamanın ardından farklı ülkelerdeki ABD büyükelçilikleri ayrı zamanlarda, söz konusu uygulamanın hayata geçtiğini duyurmuştu.