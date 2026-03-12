ABD Hava Kuvvetleri'nin en stratejik kozu olarak kabul edilen 6. nesil B-21 Raider hayalet bombardıman uçağı, teknoloji tarihindeki en kritik eşiklerden birini daha aşarak ilk kez havada yakıt ikmali yaparken görüntülendi.

Kaliforniya'daki Mojave Çölü semalarında gerçekleşen operasyon, dünyanın en gelişmiş gizli saldırı uçağının uzun menzilli görev kapasitesini kanıtlayan nadir ve çarpıcı bir görsel belge olarak kayıtlara geçti.

Havacılık tutkunları ve fotoğrafçılar tarafından tesadüfen belgelenen bu anlar, B-21’in gizlilikle yürütülen uçuş test programına dair dünyaya ilk somut verileri sundu.

10 Mart 2026 tarihinde gerçekleşen ve yaklaşık beş buçuk saat süren görevde, B-21 prototipine Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanan özel donanımlı bir NKC-135 Stratotanker eşlik etti. Havacılık fotoğrafçıları Ian Recchio ve Jarod Hamilton'ın objektiflerine yansıyan karelerde, hayalet bombardıman uçağının yakıt ikmal koluna başarıyla bağlandığı anlar net bir şekilde görülürken, operasyonun güvenliği bir F-16 takip uçağı tarafından denetlendi.