ABD, Perşembe günü Lübnan Hizbullahı'nı hedef alan yeni yaptırım kararlarını duyurdu.

Açıklamaya göre, örgüt İran hükümeti adına yürüttüğü faaliyetler nedeniyle yeniden ' Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist ' olarak tanımladı. Bu durum yeni yaptırımların önünü açtı.

ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah'ın "İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün komutası altında İran rejimine hizmet ettiği" gerekçesiyle yeniden yaptırım listesine alındığını bildirdi.

ABD'nin açıkladığı yaptırımlar, Hizbullah için nakit para kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 9'ü Türk vatandaşı, hepsi Türkiye'de yaşayan iş insanlarını kapsıyor.

BU TÜRKLERE YAPTIRIM GELDİ

ABD Hazinesi'nin resmi internet sitesine göre Türk iş insanı Yunus Alper Yılmaz Hizbullah'a para aktaran ağın lideri olarak yaptırım listesine alındı.

Hazine'ye göre Yılmaz "Bölgedeki diğer ülkeler ile Hizbullah’ın Lübnan’daki üssü arasında nakit naklinden sorumlu kurye ağını yönetmektedir" denildi.

Hazine açıklamasına göre Yılmaz, Türkiye’de faaliyet gösteren bazı döviz bürolarını iş faaliyetleri için paravan olarak kullanarak Kudüs Gücü'yle bağlantılı para transferleri için paravan şirketler ve banka hesapları sağlıyor.

Ayrıca çoğunluğu Türk vatandaşı olan 9 kişi de 'kuryelik yaptığı ve kuryeleri organize ettiği' gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kudüs Gücü ile bağlantılı para transferleri sebebiyle Yılmaz’ın iş ortakları arasında, döviz bürolarından nakit para toplayan kuryeler Halil İbrahim, Kaçmaz ve Önder Dede ile kuryelerin lojistik işlerini koordine eden ve kendisi de kurye olarak görev alan Vasfi Akyüz bulunmaktadır. Ağın diğer kuryeleri arasında, Hizbullah’a yönelik nakit parayı ticari uçuşlarla Lübnan’a gizlice taşıyan Mehmet Akyüz, Mehmet Acur, Feyyad Karasalih, Mesud Musafar, Gulay Kaya Savcı ve Emrah Ayaz yer almaktadır."

'DESTEK VEREN TÜM ÜLKELER HEDEFTE

Söz konusu kararın ABD'nin İran'a karşı alacağını taahhüt ettiği yeni adımların bir parçası olmadığını belirten ABD'li yetkili, sürecin bağımsız yürütüldüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail ile birlikte yaklaşık altı ay önce başlattığı savaşı çözmeye çalıştığı bir dönemde "İran'a herhangi bir tür can simidi sağlayan" her ülkeye karşı ekonomik sonuçlar uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Perşembe günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Washington'ın İran'a uygulamayı planladığı "tarihin en ağır yaptırımları" hakkında Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

HİZBULLAH'IN YAPTIRIM GEÇMİŞİ

Lübnan'da hem siyasi bir parti hem de silahlı bir grup olarak varlığını sürdüren Hizbullah, 1997 yılında Yabancı Terör Örgütü, 2001 yılında ise 'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist' kategorisine dahil edilmişti.

ABD yaptırımları; varlıkların dondurulması, bankaların listedeki unsurlarla işlem yapmasının yasaklanması ve mal, hizmet ile maddi destek akışının engellenmesi yoluyla finansman ağlarını kesmeyi ve hedefleri izole etmeyi amaçlıyor.

İran Devrim Muhafızları, Hizbullah'ı 1982 yılında Lübnan'ın 1975-1990 yılları arasındaki iç savaşı sırasında, Tahran'ın 1979 İslam Devrimi'ni ihraç etme ve 1982'de Lübnan'ı işgal eden İsrail güçleriyle savaşma çabalarının bir parçası olarak kurmuştu.

Okullar ve hastaneler de dahil olmak üzere kendi sosyal hizmetlerini yürüten Hizbullah, Lübnanlı Şii Müslümanlar arasında güçlü bir desteğe sahip bulunuyor.