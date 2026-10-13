ABD Başkanı Donald Trump, Ohio'daki seçim mitingine hareket etmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un kişisel American Express faturasını ödemesi için bir siyasi bağışçıdan 100 bin dolar istediği yönündeki iddialara değinen Trump, Büyükelçinin korktuğu açıklamayı yaptı.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Durumu inceliyoruz. Evet, bu durumdan memnun değiliz" ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk haberleri ardından Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişlik Makamı, Guilfoyle hakkında bir soruşturma başlattı.

İç personel meselelerini tartışmak üzere isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir yetkili, Guilfoyle'un genel müfettiş tarafından ifade vermeye zorlanabileceğini belirtti.

Genel Müfettişlik Makamından The Washington Post'a yapılan yazılı açıklamada ise "Politikamız gereği, OIG soruşturma konularını doğrulamaz, yalanlamaz veya bunlar hakkında yorum yapmaz" denildi.

E-POSTALAR ORTAYA ÇIKTI

Eski bir savcı ve televizyon sunucusu olan Guilfoyle, geçen yıl büyükelçi olarak onaylanmıştı.

Son iddialar, 2016'dan bu yana Trump destekçisi ve eski bir kongre adayı olan Eric Deters tarafından ortaya atıldı.

Deters; Guilfoyle ile olan etkileşimlerini ayrıntılarıyla anlatan belge, e-posta ve kısa mesajları sundu.

Bir mesajda Guilfoyle'un, "American Express'e para havalesi yaparsanız bu hiçbir yerde görünmez, hepsi bu kadar görünecektir… Lütfen" yazdığı ve ödeme talimatlarını içeren bir PDF eklediği görüldü.

Deters ise "boşanmadan" bu ödemeyi yapamayacağını belirterek teklifi reddettiğini aktardı.

Deters ayrıca, vergi konuları ve Pakistan'a kaçan bir doktorun iadesi gibi süreçlerde yardım ararken Guilfoyle'a 300 bin dolar konuşmacı ücreti ödediğini öne sürdü.

Guilfoyle ise belgelerin sahte olduğunu söyledi. Avukatı yorum yapmayı reddetti.

Başkan tarafından bizzat atanan Guilfoyle, Kongre onayı veya bir kusur tespiti gerekmeksizin doğrudan Trump'ın kararıyla görevden alınabiliyor.