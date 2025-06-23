Amerika, öğrenci vizesi randevularını yeniden başlatma kararı aldı. Mayıs ayı sonunda tüm yeni öğrenci vize başvurularını, değişim programlarını durdurduğunu açıklayan ABD’nin yeni karar, Dışişleri Bakanlığı tarafından Çarşamba günü elçiliklere ve konsolosluklara bildirildi.

Vize için en önemli şart olarak, sosyal medya hesaplarının incelenmesi getirildi. Bakanlık, „Başvuru sahibinin diğer şartları taşımasının yanı sıra, sosyal medya hesaplarına da odaklanılmasını“ istedi. Vizeye başvuranların, sosyal medya hesaplarının açık veya vize inceleyecek mercilerin girebileceği şekilde ayarlaması gerekiyor.

İŞTE BU KONU İNCELENECEK

ABD’den yapılan açıklamada, vize öncesi kişinin, „ABD vatandaşlarına, kültürüne, hükümetine, kurumlarına veya kuruluş ilkelerine karşı düşmanca tavır sergileyip sergilemediği; yabancı teröristleri- terörizmi, ABD ulusal güvenliğine yönelik tehditleri savunup savunmadığı, destekleyip teşik edip etmediği, Yahudi aleyhtarlığı yapıp yapmadığının“ tespit edileceği belirtildi.

HER TÜRLÜ ÖĞRENİM VİZESİ İÇİN

Yeni uygulamanan, yüksek öğrenim, master ya da doktoraya başvuran F vizesi, meslek eğitimi için M vizesi, eğitim- kültürel değişim programları için tasarlanmış J vizesi başvuruları, dolayısıyla tüm yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli olduğu belirtildi.

Yılda ortalama 450 bin öğrenci vizesi veren ABD’li kurumların yeni işyükü nedeniyle vize verme işlemlerinin uzun sürmesi bekleniyor.