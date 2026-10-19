ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Hinds County bölgesindeki Edwards kasabasında, 7 Ekim tarihinde meydana gelen ev yangınında mahsur kalan 4 yaşındaki çocuk komşusu tarafından kurtarıldı.

Yeni yayımlanan polis göğüs kamerası görüntülerinde, Kennard Hodge isimli mahalle sakininin dumanı tüten enkazı çıplak elleriyle kazarak çocuğu alevlerin arasından çıkardığı anlar yer aldı.

WAPT'nin haberine göre, alevlerin mülkü sardığı sırada evde bulunan altı çocuktan beşi dışarı çıkarılırken, 4 yaşındaki çocuk yatak odasında mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri şiddetli yangını kontrol altına almaya çalıştığı sırada, sarı tişört giyen komşu Hodge molozları aşarak çocuğun kolunu tuttu ve onu güvenli alana çekti.

Kayıtlara yansıyan anlarda bir ilk müdahale görevlisinin "Onu aldın mı?" sorusuna Hodge, "Evet, aldım, aldım, aldım!" yanıtını verdi.

Olay anındaki hızlı müdahale kararını anlatan Hodge, bebeğe hayatta kalması için bir "şans" vermek istediğini ifade etti.

ÇOCUĞUN HAYATINI KURTARDI

Vücudunda yanıklar bulunan ve çıkarıldığında nefes almadığı belirlenen çocuğa olay yerinde kalp masajı yapıldı ve ardından hızla hastaneye sevk edildi.

Polis kamerasında bir polisin müdahale esnasında "Hadi, küçük adam… Dayan dostum" dediği duyuldu.

Hinds County Şerif Ofisi 8 Ekim'de yaptığı bilgilendirmede çocuğun "çok kritik durumda" olduğunu açıkladı; sağlık durumuna ilişkin yeni bir güncelleme yapılmadı.

Edwards Emniyet Müdürü Terrence Crump, yürütülen kurtarma çabasını "Bu, bir mucizeden farksızdı" sözleriyle değerlendirdi.

Yaşları 2 ile 13 arasında değişen diğer beş çocuğun kurtarıldığı yangının çıkış noktası, nedeni ve oluş şeklinin araştırıldığı bildirildi.

Şerif yetkilileri, olayla bağlantılı birkaç kişinin ifadesine başvurulacağını kaydetti.