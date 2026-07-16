ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 yaş ve üzerindeki tüm aktif görevli ve yedek askeri personelin yıllık sağlık taramaları kapsamında bundan böyle testosteron eksikliği testine tabi tutulacağını duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden "Yüksek-T Departmanı" başlığıyla paylaşılan bir videoda açıklamalarda bulunan Hegseth, askerlerin en iyi şekilde görev yapabilmeleri amacıyla bu tarama programını onayladığını bildirdi.

Yeni düzenlemeye göre, testosteron seviyesi düşük olan askerlere gönüllü hormon replasman tedavisi sağlanacak, 30 yaşın altındaki personel için ise testler isteğe bağlı olacak.

ASKERLERE TESTERON BASACAKLAR

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, zorunlu testosteron eksikliği taramasının 30 yaş ve üzeri tüm aktif görevli ve yedek birlik personeli için derhal yürürlüğe gireceğini belirtti.

Parnell, bu protokolün bakanlığın hedefe yönelik bir testosteron tedavisi sunmasını sağlayacağını ve sağlıklı, yetkin ve üstün savaş kabiliyetine sahip bir gücün sürdürülebilirliğini garanti altına alacağını kaydetti.

Bakan Hegseth ise yeni programın yapay bir performans artırımıyla ilgili olmadığını belirterek, amacın personelin hem görev süresince hem de üniformayı çıkardıktan sonraki yaşamında yeterli güç ve dirence sahip olmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

ABD ordusunda tıbbi olmayan amaçlarla ve reçetesiz testosteron kullanımı kesin kurallarla yasaklanmaya devam ediyor.

KADINLARIN TESTESTERONU ÖLÇÜLMEYECEK

Yeni tarama programında kadın askeri personelin yer alıp almayacağı konusu ise belirsizliğini koruyor.

Yaş ilerledikçe kadınların da testosteron seviyelerinin düştüğü bilinmesine rağmen Pentagon, kadın personelin taranıp taranmayacağı veya perimenopoz dönemindeki östrojen tedavisiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Konuya tepki gösteren Demokrat Senatör Tammy Duckworth, bu uygulamayı "cinsiyet eşitsizliğini destekleyici bir hizmet" olarak nitelendirerek, Savunma Bakanı'na hem erkek hem de kadın personelin hormon testlerine erişiminin sağlanması çağrısında bulundu.

Ordudaki kısırlık oranlarının genel nüfusa göre daha yüksek olduğuna dikkat çeken Duckworth, hormon taramalarının tüm askerleri kapsayacak şekilde genişletilmesinin doğurganlık sorunlarının erken teşhisine yardımcı olabileceğini belirtti.

DOKTOR NE DİYOR?

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) orduda testosteron kullanımı konusundaki uzmanlar paneline başkanlık eden Dr. Mühit Kera, testosteron düzeyinin genel sağlık durumunun önemli bir göstergesi olduğunu ve 30 yaş üstü erkeklerin taranması gerektiğini savundu.

Düşük testosteronun kas kütlesi ve enerji kaybına yol açarak savaş kabiliyetini olumsuz etkileyebileceğini belirten Kera, yine de belirti göstermeyen kişilere rastgele testosteron verilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Hormon replasman tedavisinin kas kütlesini artırma, yağ birikimini ve depresyon riskini azaltma gibi faydaları olduğunu ifade eden Kera, tedavinin özellikle genç erkeklerde kısırlık riskine yol açabileceğini ve teorik olarak kalp sorunlarını artırabileceğini ekledi.

BAKANIN SÖZLERİNDE SONRA DÜĞMEYE BASILDI

Bu karar, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın da aralarında bulunduğu bazı yetkililerin erkeklere testosteron reçete edilmesindeki engellerin kaldırılması yönündeki açıklamalarının ardından geldi.

Son dönemde FDA de testosteron ürünlerine yönelik reçeteleme sınırlarının gevşetilmesini tavsiye etmişti.

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak 2025'te imzaladığı ve trans bireylerin orduya katılımını yasaklayan kararnameye ilişkin yasal süreç ise devam ediyor.