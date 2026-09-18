ABD askeri yönetimi, ülkenin uzaya silah konuşlandırdığını ilk kez doğrulamasının ardından ordunun sadece Dünya yörüngesinde değil, Ay çevresinde de olası bir çatışmaya hazırlanması gerektiğini duyurdu.

Donald Trump'ın üst düzey askeri danışmanı ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Washington yakınlarında düzenlenen Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ABD ordusunun "deniz tabanından ay-altı uzaya kadar savaşmaya, dayanmaya ve kazanmaya hazır" hale gelmek için şimdiden uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

"Ay-altı uzay" kavramı, Dünya yüzeyi ile Ay arasındaki bölgeyi tanımlamak için kullanılıyor. Bu kavram, ayrıca ABD ordusunun yeni hedefine dönüştü.

SAVAŞLAR UZAYA ÇIKIYOR

Donald Trump tarafından 2019 yılında kurulan ABD Uzay Kuvvetleri, şimdi savaşları uzaya taşımaya hazırlanıyor.

Uzay Kuvvetleri Muharebe Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Gregory Gagnon, uzay kuvvetlerinin görevinin "ABD'nin çıkarlarını savunmaya hazır olunmasına yardımcı olmak" olduğunu belirtti.

Bu gelişme, ABD Hava Kuvvetleri Müsteşarı Troy Meink'in aynı konferansta ABD'nin "yörünge içi uzay kontrol silahları" konuşlandırdığını açıklamasından birkaç gün sonra geldi.

Gagnon ayrıca ABD'nin önümüzdeki beş yıl içinde Uzay Kuvvetleri'nin personel sayısını iki katına çıkararak yaklaşık 25 bin seviyesine ulaştırmayı hedeflediğini ve bu büyümenin yaklaşık üçte ikisinin Muharebe Kuvvetleri Komutanlığı'na odaklanacağını ifade etti.

AMAÇ AY, HEDEF ÇİN

ABD'li yetkililer "potansiyel düşmanların uzayı bir savaş alanına dönüştürmek isteyebileceğini" öne sürdü.

Gagnon, "İstihbarat topluluğu, potansiyel rakiplerin savaşı uzaya taşımaya çalıştığını açıkça ortaya koydu" diyerek "Çin gibi potansiyel rakiplerimiz sistemde, uzayın belirli bölümlerinde aktif olarak faaliyet yürütüyor" değerlendirmesinde bulundu.

2024 yılında uzay krizlerini yönetme kabiliyetini artırmak amacıyla kendi askeri uzay birliklerini kuran Çin cephesinden ise açıklamalara tepki geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, "Çin her zaman uzayın barışçıl kullanımını savunur, uzay güvenliğini korur ve uzayın silahlandırılmasına, askerileştirilmesine ve uzayda bir silahlanma yarışına karşı çıkar" diyerek ABD'ye "uzaydaki askeri hazırlıklarını genişletmeyi durdurması" çağrısında bulundu.

ABD ve Çin'in imzacısı olduğu 1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması, Ay gibi gök cisimlerinin yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılmasını şart koşuyor.