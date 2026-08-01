ABD ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içerisindeki Erbil Havalimanı yakınlarında konuşlu bulunan son askeri birliklerini ve Patriot hava savunma sistemlerini çekmeye başladı.

Sürece yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre, füze ve insansız hava araçlarını imha eden Patriot mobil hava savunma bataryalarının tamamı yerleşkeden sökülerek açıklanmayan bir bölgeye nakledildi.

Çekilme işlemlerinin geçen hafta başladığı, ağır teçhizatın ve askeri personelin büyük bölümünün bölgeden ayrıldığı, diğer bazı savunma sistemlerinin ise şimdilik konuşlu kaldığı öğrenildi.

ÇEKİLME TAKVİMİ BELLİ OLDU

Bölgesel yetkililer, söz konusu askeri hareketliliği "rutin" bir süreç olarak nitelendirerek, ABD'nin Bağdat hükümetiyle vardığı ve 30 Eylül'e kadar Irak'taki tüm güçlerini çekmeyi öngören anlaşmayla uyumlu olduğunu belirtti.

Ancak İran ve Şii milis grupların bölgeye yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde Patriot sistemlerinin kaldırılması, IKBY kanadında güvenlik endişelerine yol açtı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins birlik hareketliliğine ilişkin açıklama yapmaktan kaçınırken, Bölgesel Yönetim yetkilileri de konu hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.

Erbil Havalimanı, Şubat ayında başlayan İran çatışmalarından bu yana İran ve İran destekli milislerin hedefi olmaya devam ediyordu.

ABD önleme sistemlerinin bugüne kadar gerçekleşen saldırıların en az yüzde 95'ini engellediği ifade edildi.

DENGELER DEĞİŞİYOR

Horizon Engage araştırma başkanı Michael Knights, Patriot'ların birlikleri korurken aynı zamanda kendilerinin de hedef haline geldiğini belirterek, bu çekilmenin ABD-Irak askeri iş birliğini tamamen bitirmeyeceğini, özel kuvvetlerin gözlerden uzak noktalarda kalmayı sürdürebileceğini aktardı.

Irak'taki ABD güçlerinin, İran sınırı ve bölgedeki milis grupların varlığı nedeniyle hassas bir konumda bulunduğu kaydedildi.

Irak'ın yeni Başbakanı Ali Al Zaidi'nin, milis grupları 30 Eylül'e kadar silahsızlandırma vaadine rağmen bunu henüz başaramadığı belirtildi.

Son olarak Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıların ardından, Suudi Arabistan bu hafta ABD güçleriyle ortaklaşa Irak genelinde misilleme hava saldırıları gerçekleştirdi.

ABD'NİN ÖNCELİĞİ DEĞİŞTİ

Yaşanan gelişmeler, ABD'nin füze stoku ve bölgesel önceliklerini yeniden tartışmaya açtı.

İsmini açıklamayan bir kaynak, IKBY'nin artık bir öncelik olmadığını, önceliğin Körfez ve Ürdün'e verildiğini bildirdi.

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından yayımlanan rapor, ABD-İran ateşkesinin bozulmasıyla azalan mühimmat stoklarına dikkat çekti.

Nisan ayındaki raporda Patriot stoklarının yüzde 55'inin tükendiği belirtilirken, bu haftaki raporda stokların yüzde 10 daha azaldığı kaydedildi. ABD'nin yılda 183 adet Patriot önleme füzesi ürettiği bilgisi paylaşıldı.