İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile Tel Aviv'de bir araya geldi. Görüşmeye ayrıca İsrail güvenlik kurumlarından üst düzey yetkililer katıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun CENTCOM Komutanı Kurilla ile gerçekleştirdiği görüşmeyi duyurdu, ancak görüşmenin içeriği hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, Kurilla’nın 21-22 Şubat tarihlerinde Ürdün'de askeri yetkililerle bölgedeki güvenlik gelişmeleri ve iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini derinleştirme konularını görüştüğü belirtildi. Ancak, Kurilla'nın İsrail ziyareti hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.