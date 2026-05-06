ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi’nde İran’a ait olduğu belirtilen bir petrol tankerine müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

Yapılan bilgilendirmede, geminin bölgedeki deniz trafiğine ilişkin kısıtlamaları ihlal etmeye çalıştığı ve uyarılara rağmen faaliyetini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu tankerin operasyonel müdahale kapsamında etkisiz hale getirildiği belirtilirken, olayın bölgedeki deniz güvenliği ve enerji hatlarının korunması açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Gelişme, Körfez bölgesindeki gerilimin arttığı bir dönemde yaşanırken, ABD yönetimi deniz yollarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik kararlılığını yineledi.

Öte yandan Donald Trump da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, İran’ın bazı yükümlülükleri kabul etmesi halinde gerilimin azalabileceğini, aksi durumda askeri adımların daha sert olabileceğini ifade etti.