2018 yılında work and travel programı kapsamında ABD’ye giden ve üniversitede psikoloji eğitimi alan Arya, 2020 yılında eşiyle tanıştı, 2021’de evlendi. Green Card başvurusu yapan Arya, yaklaşık 3,5 yıl süren bekleyişin ardından kalıcı oturum hakkı elde etti.

Sosyal medya paylaşımlarında Amerikan ordusuna katılma şartlarını sıralayan Arya, ABD vatandaşlığı ya da Green Card sahibi olmanın temel kriter olduğunu, yaş, eğitim, İngilizce yeterliliği, sağlık ve adli sicil gibi koşulların da dikkate alındığını belirtti.

Arya’nın aktardığı bilgilere göre, Amerikan ordusuna katılmak isteyen adayların ASVAB adlı askeri yeterlilik sınavını geçmesi, fiziksel uygunluk testlerini tamamlaması ve sağlık kontrollerinden onay alması gerekiyor.

Uyuşturucu kullanımı aktif olarak kesin engel sayılırken, bazı durumlarda adli sicil ve dini gereklilikler için istisnai muafiyet başvuruları yapılabiliyor. Görev süresi ise genellikle 4–6 yıl aktif hizmet ve ardından yedek görev şeklinde belirleniyor.

'HEMEN VATANDAŞ OLMAK İÇİN YAPTIM'

Orduya katılma kararının nedenlerini de paylaşan Arya, ABD’de eğitim ve yaşam maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle bu yolu seçtiğini ifade etti.

Ordunun eğitim masraflarını karşıladığını, mevcut öğrenci kredilerinin silinebildiğini ve askerlik sürecinin vatandaşlık işlemlerini hızlandırdığını belirten Arya, bu kararın temelinde kızına daha güvenli bir gelecek kurma isteğinin yattığını vurguladı.

Arya, paylaşımlarının amacının “benim gibi düşünen insanlara bunun mümkün olduğunu göstermek” olduğunu söyledi.

ABD askeri üniformasıyla namaz kıldığı görüntüleri paylaşan Arya, "Türküm, tesettürlüyüm" notunu düştü. Genç kadına sosyal medyada çok sayıda tepki geldi.

'MAZLUMLARA ZULM EDEN BİR ORDUDA ALNIN SECDEYE GİDİYOR'

Kullanıcılar, "Vicdanınız nasıl rahat? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum uluslararası ilişkiler benim kontrolümde değil falan demişsiniz de bu nasıl mantık? Dünyada olan çoğu şey bizim kontrolümüzde değil zaten ama yine de bir şeyler için çabalıyoruz . Sizin adınıza üzüldüm gerçekten umarım yazdığınız şeylerin avuntu olduğunun farkına varırsınız", "Güzel projesin kendin mi düşündün bunu?", "Mazlumlara zulm eden bir orduda alnını secdeden kaldırmasan bile zalimlerdensin", "Müslümanım diyen birisinin Firavun'un ordusunda işi ne?", "İnsanlar çok garip şimdi de kâfir dedikleri insanların ordularında askerlik yapıp bir de bunu savunuyorlar. Peygamberinin zamanında savaşlarda peygamberin savaştığı kişilerin ordusunda olup da 'olsun savaşı ben ilan etmedim benim suçum yok' diyebilir miydin bir düşün?" şeklinde yorumlar yaptı.