ABD'de ordu personeline yönelik dikkat çeken bir sağlık uygulaması hayata geçirildi. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in onayladığı yeni program kapsamında, 30 yaş ve üzerindeki tüm aktif görevli askerler ile yedek birlik personelinin testosteron seviyeleri zorunlu olarak ölçülecek.

Hegseth, sosyal medya platformu X'te "Yüksek-T Departmanı" başlığıyla paylaşılan bir videoda yaptığı açıklamada, uygulamanın askerlerin görevlerini en yüksek performansla yerine getirebilmesini amaçladığını belirtti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise testosteron eksikliği taramasının derhal yürürlüğe girdiğini açıkladı. Seviyesi düşük çıkan personele, gönüllülük esasına dayalı hormon replasman tedavisi sunulacağı bildirildi. 30 yaşın altındaki askerler için yapılacak testler ise isteğe bağlı olacak.

'PERFORMANS ARTIRIMI DEĞİL' AÇIKLAMASI

Hegseth, uygulamanın askerlere yapay bir performans artışı sağlamayı hedeflemediğini savundu. Bakan, programın amacının askerlerin hem görevleri sırasında hem de ordudan ayrıldıktan sonraki yaşamlarında yeterli güç ve dayanıklılığa sahip olmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

KADIN ASKERLER İÇİN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Yeni programın kadın askeri personeli kapsayıp kapsamadığı ise netlik kazanmadı. Uzmanlar, kadınlarda da yaş ilerledikçe testosteron seviyelerinin düşebildiğine dikkat çekerken Pentagon, kadın askerlerin tarama programına dahil edilip edilmeyeceği ve perimenopoz dönemindeki östrojen tedavisine ilişkin soruları yanıtlamadı.

UZMANLARDAN TESTOSTERON UYARISI

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) orduda testosteron kullanımına ilişkin uzman paneline başkanlık eden Dr. Mühit Kera, testosteron seviyesinin genel sağlık açısından önemli bir gösterge olduğunu ve 30 yaş üzerindeki erkeklerin taranmasının faydalı olabileceğini belirtti.

Düşük testosteronun kas kütlesi ve enerji kaybına yol açabileceğini, bunun da askerlerin fiziksel kapasitesini etkileyebileceğini ifade eden Kera, herhangi bir belirti göstermeyen kişilere rastgele testosteron verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Hormon replasman tedavisinin kas kütlesini artırabileceği, yağlanmayı ve depresyon riskini azaltabileceği belirtilirken, özellikle genç erkeklerde kısırlık riskini artırabileceği ve teorik olarak kalp sorunlarıyla ilişkilendirilebileceği kaydedildi.