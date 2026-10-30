ABD Savunma Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada, gizli bilgilerin sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen bir soruşturma çerçevesinde üst düzey bir generalin görevden alındığını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde Strateji, Plan ve Politika Direktörü olarak görev yapan ve doğrudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'e bağlı çalışan Korgeneral Brett Sylvia aniden görevinden alındı.

Önceden herhangi bir gerekçe sunulmadan görevine son verilen Sylvia'nın meslektaşları kararı şaşkınlıkla karşılandı. General hakkında savcılığa şikayette bulunuldu.

'SIZINTIYA SIFIR TOLERANS'

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığının "gizli bilgilerin kasıtlı ve yetkisiz olarak ifşa edilmesine karşı sıfır tolerans" gösterdiğini vurguladı.

Parnell, kurum içinde yürütülen "kapsamlı" soruşturmanın ardından meselenin "diğer bazı başlıklarla birlikte, olası yasal işlemler için" Adalet Bakanlığına sevk edildiğini bildirdi.

Parnell ve Bakan Hegseth'in basın sözcüleri Sylvia hakkındaki iddialara dair soruları yanıtsız bıraktı.

Parnell'ın açıklamasında Sylvia'nın ismi doğrudan geçmese de konuya vakıf bir yetkili, ifadelerin korgeneralin görevden alınmasıyla ilişkili olduğunu doğruladı.

Adalet Bakanlığı ise gizli bilgilerin olası sızıntılarına ilişkin "devam eden soruşturmaların" bulunduğunu ve Pentagon dahil ilgili kurumlarla eş güdüm sağlandığını açıkladı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sylvia'nın çalışma arkadaşlarından biri The Washington Post'a, korgeneralin gizli bilgileri sızdırdığı iddiasını kesin bir dille reddettiğini, ancak geçmişte gazetecilerle temas kurduğunu kabul ettiğini aktardı.

Üst rütbeli komutanların basınla yürüttüğü bu tür profesyonel temaslar geçmişte olağan karşılanırken, Bakan Hegseth döneminde söz konusu ilişkilerin inceleme altına aldı.

Hegseth'in üst düzey askeri personele yönelik tasfiyelerinin sürdüğü bu dönemde, ilk kez muvazzaf bir general hakkında olası bir cezai kovuşturma yoluna gidildi.

Bakanlık ekibinin sızıntıları belirlemek amacıyla yalan makinesi testlerine başvurduğu, İran savaşı sırasında kritik hava savunma ve gelişmiş mühimmat stoklarının azaldığına yönelik haberlerin ardından onlarca askeri yetkilinin bu teste tabi tutulduğu bildirildi.

Hegseth geçen yıl da benzer iddialarla Dan Caldwell, Colin Carroll ve Darin Selnick'i görevden almış; ancak yapılan soruşturmada bu kişilere herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

BRETT SLYVİA KİMDİR?

54 yaşındaki Sylvia, daha önce 101. Hava İndirme Tümeni Komutanlığı görevini yürütmüştü. Birkaç yıl içinde dört yıldızlı orgeneralliğe yükselebileceği düşünülüyordu.

Eylül 2013'te Afganistan'daki bir çatışmadaki eylemleri nedeniyle Bronz Yıldız Madalyası almış, aynı çatışmada yaralandığı için Mor Kalp Madalyası ile de ödüllendirilmişti.