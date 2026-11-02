Olası bir savaşta enerji şebekelerinin zarar görmesi ve tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırlanan plan, ABD ordusunun kriz koşullarında da operasyonlarını sürdürebilmesini amaçlıyor.

ASKERİ ÜSLER 90 GÜN BOYUNCA BAĞIMSIZ ÇALIŞACAK

FORTRESS adı verilen girişim kapsamında, ABD ana karasındaki büyük askeri üslerin en az 90 gün boyunca dış desteğe ihtiyaç duymadan faaliyet göstermesi planlanıyor. Elektrik, su, yakıt ve iletişim sistemlerinin kesintisiz çalışması için alternatif çözümler üzerinde duruluyor.

Bu kapsamda askeri tesislerin sivil elektrik şebekelerine bağımlılığını azaltacak taşınabilir nükleer reaktörler, büyük ölçekli batarya sistemleri ve bağımsız enerji ağlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Pentagon, böylece uzun süreli elektrik kesintileri yaşansa bile askeri operasyonların ve kritik iletişim sistemlerinin çalışmaya devam etmesini amaçlıyor.

FABRİKALAR SAVAŞ ÜRETİMİNE GEÇEBİLECEK

Hazırlıklar yalnızca askeri üslerin enerji ihtiyacıyla sınırlı kalmayacak. Olası bir kriz sırasında sivil fabrikaların savunma sanayisi için üretim yapabilecek şekilde hazırlanması da planın önemli parçalarından birini oluşturuyor.

Ayrıca silah, mühimmat, yakıt ve diğer kritik malzemelerin tedarikinde aksama yaşanmaması için alternatif tedarik zincirleri oluşturulması ve stratejik stokların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ülke savunmasının şehirlerde kullanılan sivil altyapıya bağımlı olmasının ciddi risk taşıdığını belirtti. Parnell, elektrik kesintilerinin iletişimden lojistiğe kadar birçok askeri faaliyeti durdurabileceğine dikkat çekti.