Dell, müşterilerinin veri merkezi yatırımlarındaki genişlemenin Nvidia'nın gelişmiş çipleriyle çalışan yapay zeka odaklı sunuculara talebi artırdığını göstererek yıllık gelir ve kar tahminlerini yükseltti.

Şirketin bilançosu sonrasında hisseler, seans sorası işlemlerde yüzde 39,09 yükselerek 441 dolardan günü kapattı.

2027 BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Dell, 2027 mali yılı için yapay zeka sunucu gelirinin yaklaşık 60 milyar dolar olmasını beklediğini açıkladı.

Bu rakam, daha önce tahmin edilen 50 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Şirket ayrıca yıllık gelir tahminini 138-142 milyar dolar aralığından 165-169 milyar dolar aralığına yükseltti.

Düzeltilmiş hisse başına kar beklentisi de 12,90 dolardan 17,90 dolara yükseltildi.

İlk çeyrekte gelir yıllık bazda yüzde 88 artışla 43,84 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, analistlerin 35,43 milyar dolarlık beklentisini aştı. Düzeltilmiş hisse başına kar da 4,86 dolar ile 2,94 dolarlık piyasa tahmininin üzerinde oldu.

Depolama, yazılım ve sunucu işlerini kapsayan altyapı çözümleri grubunun çeyreklik geliri yüzde 181 artarken, kişisel bilgisayarları da içeren müşteri çözümleri grubunun satışları yüzde 17 yükseldi. Şirketin ikinci çeyrek gelir ve düzeltilmiş kar beklentileri de piyasa tahminlerinin üzerinde geldi.

ENFLASYON FİYATLARI HER GÜN YENİDEN BELİRLİYOR

Dell Operasyon Direktörü Jeff Clarke, bilanço sonrası yapılan görüşmede bellek çipi krizini fiyat artışları ve tedarik zinciri ayarlamalarıyla yönettiklerini belirterek, enflasyonist ortam nedeniyle fiyatları neredeyse her gün yeniden belirlediklerini söyledi.

DELL'İ MÜŞTERİLERİ KİMLER?

Dell'in müşteri listesinde CoreWeave, Honeywell International ve Samsung Electronics yer alıyor. ABD'li teknoloji devleri Alphabet ve Amazon'un bu yıl yapay zeka altyapısına 700 milyar doların üzerinde harcama yapmayı planlaması da Dell ve Super Micro Computer gibi tedarikçilere yönelik talebi destekliyor.

PENTAGON'DAN 9,7 MİLYAR DOLALRIK ANLAŞMA

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı çarşamba günü, Microsoft yazılım lisanslarının yönetimine destek verilmesi için Dell'in bir birimine 9,7 milyar dolar değerinde beş yıllık sözleşme verdi.

"GİDİN BİR DELL BİLGİSAYAR ALIN" DEMİŞTİ

Trump, şubat ayında Georgia'da düzenlenen bir etkinlikte Dell Technologies ve şirketin kurucusu Michael Dell’i övmüştü.

Etkinlik, Trump'ın 1 milyon doların üzerinde Dell hissesi satın almasından dokuz gün sonra gerçekleşmişti.

Michael Dell ve eşi, aralık ayında Amerikan çocukları için vergi avantajlı özel yatırım tasarruf hesapları oluşturmayı amaçlayan Trump hesapları programını başlatmaya yardımcı olmak için 6,25 milyar dolar bağış sözü vermişti.

Trump, Georgia'daki etkinlikte Dell ailesinin bağışını överken şirketin ürünlerini de destekledi ve "Gidin bir Dell bilgisayar alın" ifadelerini kullandı.