Küresel askeri dengelerin hızla değiştiği günümüzde, orduların muharebe gücü sadece silah teknolojileriyle değil, cepheye nasıl ulaştıklarıyla da ölçülüyor. Amerikan savaş makinesi, kurulduğu günden bu yana yerli otomotiv endüstrisiyle kopmaz bağlar sürdürdü. İkinci Dünya Savaşı'nın efsanevi Willys Jeep’lerinden Vietnam’ın çok amaçlı kamyonlarına, zırhlı canavarlardan modern piyade araçlarına kadar ABD ordusunun lojistik omurgasını hep sivil fabrikalar inşa etti.

Son yıllarda Ukrayna'ya verilen yoğun destek, Ortadoğu'daki bitmek bilmeyen askeri sevkiyatlar ve küresel gerilimler, ABD'nin mühimmat ve askeri araç stoklarında ciddi bir erimeye yol açtı. Yaşanılan bu tedarik krizini aşmak adına Trump yönetimi, savunma bütçesi tavanını 500 milyar dolar artırarak 1,5 trilyon dolara çıkarma kararı aldı. Pentagon, İkinci Dünya Savaşı’ndaki "Savaş Üretim Kurulu" ruhunu canlandırarak yerli otomotiv devlerini yeniden askeri üretime çağırıyor.

İşte geçmişten günümüze ABD ordusunu tekerlekler ve paletler üzerinde yürüten, Amerikan tarihine yön vermiş 5 otomotiv markası...

1. Willys-Overland & Jeep

Günümüzde Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren Willys-Overland, 20. yüzyılın en tanınabilir askeri aracı olan Willys MB Jeep'i dünyaya kazandıran markadır. General Eisenhower'ın "Müttefik zaferi için hayati önem taşıyan araç" olarak övdüğü bu hafif keşif aracı, 60 beygirlik dayanıklı "Go Devil" motoruyla tarihe geçti.

Savaş alanında sadece el aletleriyle sandıklardan çıkarılıp monte edilebilen bu modüler araç; ambulans, iletişim aracı ve topçu taşıyıcı olarak her rolde kullanıldı. Savaşın ardından "Jeep" markasıyla sivil SUV pazarının temelini atan şirket, günümüzde askeri köklerini hâlâ koruyor. Marka, hafif keşif ve hızlı müdahale aracı olan Jeep Gladiator XMT gibi modern platformlarla Pentagon'a stratejik çözümler sunmaya devam ediyor.

2. Ford motor şirketi

Sanayileşmenin küresel sembolü olan Ford, Birinci Dünya Savaşı'nda on binlerce "Model T" kamyonla orduya katıldı. İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle birlikte fabrikalarını tamamen orduya adayan Ford, Willys MB’nin kendi üretimi olan versiyonundan (Ford GPW) tam 280 bin adet üretti.

Bununla da yetinmeyen Ford, lojistik için 400 bin büyük kamyon imal etti ve kurduğu efsanevi Willow Run fabrikasında saatte bir adet B-24 Liberator ağır bombardıman uçağı üreterek kırılması imkansız bir endüstriyel rekora imza attı.

Soğuk Savaş döneminde Vietnam’ın simgesi olan M151 MUTT taktik kamyonunu tasarlayan Ford'un bugün aktif bir askeri sözleşmesi bulunmasa da, Pentagon yetkilileriyle ticari hatları yeniden ulusal güvenliğe yönlendirmek adına masada olduğu biliniyor.

3. AM General

Kökleri 1861 yılındaki at arabası üretimine kadar uzanan AM General, ABD ordusu denildiğinde akla gelen ilk marka olan HMMWV (Humvee)’nin yaratıcısıdır. 1983'ten itibaren ordunun birincil hafif taktik aracı olan Humvee, 1990 yılına kadar sivil halka tamamen yasaktı.

Ancak aktör Arnold Schwarzenegger, bir film çekimi sırasında askeri Humvee konvoyunu görüp hayran kalınca üretici firmayı yol kullanımına uygun bir versiyon için ikna etti. Körfez Savaşı'ndaki televizyon yayınlarının da etkisiyle bu araç, sivil pazarda lüksün sembolü olan Hummer markasının doğmasını sağladı. Günümüzde emektar Humvee tasarımının miyadı dolmuş olsa da, AM General ordunun yeni gövde gösterisi olan Ortak Hafif Taktik Araç (JLTV) üretimiyle birliklerdeki varlığını sürdürüyor.

4. Chrysler

İkinci Dünya Savaşı öncesinde zırhlı araç açığını gören ABD hükümeti, 1940 yılında tankların seri üretimi için Chrysler’ın kapısını çaldı. Şirket, kısa sürede M3 Lee, efsanevi M4 Sherman ve M26 Pershing gibi tankları üreterek müttefik kuvvetlerin zırhlı gücünü oluşturdu.

Savaş sonrasında da Sovyet tehdidine karşı zırhlı omurgayı oluşturan Patton serisi tankları (M46, M47, M48, M60) banttan indiren Chrysler, askeri tarihin en ölümcül tanklarından biri kabul edilen M1 Abrams’ın tasarımını ve ilk prototiplerini geliştirdi. 1982 yılında savunma bölümünü (Chrysler Defense) General Dynamics Land Systems'e satan markanın şu an bünyesinde askeri bir departman bulunmuyor.

5. GM Defense LLC (General Motors)

General Motors (GM), ABD tarihinin askeri araç tedariki sağlayan en büyük ticari ortağıdır. 1916 yılında ön saflarda ambulans ve lojistik aracı olarak kullanılan GMC Model 16 ile başlayan serüven, İkinci Dünya Savaşı’nda amfibi (hem karada hem suda giden) GMC DUKW ve askeri tarih meraklılarının gözdesi 2,5 tonluk efsanevi GMC CCKW (Deuce-and-a-half) kamyonları ile zirveye ulaştı.

Büyük savunma programlarını devretmiş olmasına rağmen GM Defense LLC, bugün ezber bozan bir taktikle orduda aktif rol oynuyor. Şirketin amiral gemisi olan Piyade Manga Aracı (ISV), her türlü araziye uygun hafif bir askeri araç. Bu aracın en çarpıcı özelliği ise %90 oranında doğrudan Chevrolet Colorado ZR2 sivil üretim hattından alınan hazır ticari bileşenlerle üretilmesi. GM, sivil teknolojiyi doğrudan cepheye entegre ederek Pentagon'un maliyetlerini düşürmeye devam ediyor.