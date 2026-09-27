İran’ın başkenti Tahran’da görülen kırmızı ışıkların ardından Arjantin’in Moron kentinde de üçgen şeklinde ışıklı cisim görüntülendi. Cisim için “uzaylı” ya da “Ufo” diyenler oldu. Kayıtlar, ABD’nin geliştirdiği iddia edilen TR-3B “Black Manta” uçağına ilişkin söylentileri yeniden alevlendirdi.

Washington’ın gizli askeri teknolojileri Venezuela operasyonunda da gündeme gelmişti. Başkan Donald Trump, Venezuelalı güçlerin teçhizatını devre dışı bırakan, “Discombobulator” adını verdiği gizli bir silah kullandıklarını söylemişti. Ancak Pentegon bu silahın özellikleriyle ilgili açıklama yapmamıştı.